日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝！　8／4是關鍵

▲日本氣象廳預估，卡努會在8月4至5日大轉彎。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

卡努颱風目前已經抵達日本南邊海域，將持續朝北北西移動，各國氣象機構原先預測它將一直往西北方前進，但日本氣象廳7月31日緊急修正預測路徑，預估卡努8月4至5日間會「大轉彎」，輕掃台灣北部海域後，隨即轉向往東北方移動，並朝日本前進。

日本氣象廳資料顯示，卡努颱風7月31日上午9時的中心位置在北緯22度、東經132度，以每小時15公里的速度往北北西移動，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，預計今晚6時就會抵達沖繩縣南大東島南邊海域。

日本氣象廳也認定卡努為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於 44m/s），且預計在今晚9時升級為強烈颱風（日本定義：最大風速大於等於44m/s、小於 54m/s）。

▲日本氣象聽直到30日的預測都認為，卡努會往中國方面移動。（圖／日本氣象廳）



根據氣象廳7月30日的路徑圖可以看出，當時預估卡努8月1日會直接穿過沖繩縣，隨後持續往西前進，約8月2日最接近台灣，並以每小時20公里的速度往西北西移動。但氣象廳稍早公布的卡努最新預測路徑卻出現180度大轉變，卡努8月2日仍會停留在沖繩附近，直到3日才會稍微往西北西移動，而4日則會直接避開台灣北上，並在5日往東北方向前進，與原先預測往中國大陸移動的路徑圖相差甚遠。

另一方面，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼文指出，卡努環境場已具有部分「季風環流圈」特徵，「一個大大的圓形低壓，除了西面是低壓區以外，周圍被高壓區半圍繞」，若是繼續以此環流發展，未來颱風路徑變異度高，生命期也會偏長。