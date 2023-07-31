8月新制上路！新青安房貸加碼　陳建仁：年輕朋友減壓安心買房

▲陳建仁公布8月1日上路的新制。（圖／翻攝自陳建仁臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院財政部推出的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青年安心成家房貸）」將於8月1日上路，行政院長陳建仁今（31日）表示，健全房市不僅要打擊炒作，也要同時減輕購屋族群的負擔，新制將讓年輕朋友減壓安心買房。

陳建仁今天透過臉書提醒，健全房市不僅要打擊炒作，也要同時減輕購屋族群的負擔，從明天開始「青安貸款」大升級，讓需要購屋的年輕朋友，可以減壓安心買房，從提高貸款額度、利息補貼加碼、延長貸款年限及寬限期4個面向著手，務實減輕購屋負擔，「自購住宅貸款利息補貼」方案也補貼1碼，利率最低下修至0.812%，有需要的朋友請務必參考看看。

此外，針對其他新制，陳建仁表示，友善提供多元生理用品計畫將於8月1日上路，為了提升性別平等，照顧不同族群的需求，解決月經貧窮是其中的一環，對於不利處境的朋友來說，生理用品的添購，是生活上的一個負擔，可能也是部分孩子們成長過程中羞於開口的一件事情。

陳建仁表示，對於這些不利處境的孩子，政府透過學校協助孩子免費個別取得生理用品的方式，讓月經的到來，對於同儕相處來說是正常且自然的過程，多元的生理用品選擇，搭配性別平等與生理用品正確使用的教育，相信這都有助於去除汙名化，並減少月經期間身心窘迫情形，讓不了解帶來的困擾消失。