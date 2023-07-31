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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲8／1掌農業部　陳建仁：他一直盡心盡力

▲▼民進黨全代會 陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳吉仲明天將接任首任農業部部長。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

農委會主委陳吉仲即將接任農業部部長，引發討論。行政院長陳建仁今（31日）受訪說，陳吉仲一直盡心盡力，努力要讓台灣儘速成為亞洲唯一的「豬瘟非疫區」國家，並推動台灣農產品的國際外銷，造福很多農漁民，盼他繼續全面照顧農漁民的福利。

農委會將在8月1日改制為農業部，環保署則在8月22日改制為環境部，行政院發言人林子倫近日說明，農業部部長將由陳吉仲接任；環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任，行政院環保署署長張子敬將轉任行政院政務委員。

陳建仁今天上午出席「機場捷運A22老街溪站」營運通車典禮前受訪說，陳吉仲一直盡心盡力，他不僅讓非洲豬瘟能夠避免入侵台灣，而且努力地要讓台灣儘速成為亞洲唯一的「豬瘟非疫區」國家，並且推動台灣農產品的國際外銷，造福了很多的農漁民，成立農業部一向是農漁民多年的期望，希望未來陳吉仲部長，能夠在新的農業基礎崗位上，繼續全面照顧農漁民的福利。

另外，陳建仁也說，環境部的新部長薛富盛，是一位國際知名的學者，學養俱佳，他在擔任校長的期間，積極推動永續發展、循環經濟，以及碳費的相關研究，希望他上任以後，除了繼續監督台灣的環境保護工作以外，也能夠推動台灣的淨零排放，以及碳管理機制，讓台灣成為一個更好、更堅韌的國家。

媒體另外關注，美國總統拜登動用提用權，對我國提供總金額3.45億美元軍備，接下來雙方會如何展開接洽？陳建仁表示，感謝美國政府長期履行《台灣關係法》及「六項保證」對台安全的承諾，實際上，美國總統的提用權除了對台軍售以外，是對台灣加強自我防衛最重要的一個工具，台灣和美國之間一向保持很緊密的溝通跟協調，未來會在安全問題上，繼續維持緊密的溝通和合作，繼續來維持以規則為基礎的國際秩序，同時也要來增進台海以及印太地區的和平、穩定和永續，以及維持很好的現狀。

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