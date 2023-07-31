前瞻高雄拿千億、台北只百億？　陳建仁：申請地方政府提的

▲行政院長陳建仁接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

審計部日前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，國民黨台北市議員游淑慧質疑，中央補助地方新台幣5358億元，台北市只獲184億元，比高雄少千億。對此，行政院長陳建仁今（31日）受訪反嗆說，前瞻建設的預算是由地方政府來提出申請，像桃園市、新北市就提出比台北市多的申請，討論公共議題應該根據事實，不可以信口開河。

陳建仁表示，前瞻建設本來就是為了要因應國內外產業技術創新發展的趨勢，而且要來平衡城鄉的發展，前瞻建設的預算，實際上都是通過國會的審查，並由地方政府來提出申請，舉一個例子來說，像是桃園市、新北市這些發展快速的城市，就提出比較多的申請，比台北市還來得多，但實際上，台北市是全國有最多的統籌分配稅款跟一般性補助款的城市，都是全國最高，今年就高達到650億元，所以前瞻建設的預算，實際上並沒有偏重哪一個特定縣市。

陳建仁說明，前瞻建設實際上有很好的成果，例如行政院、國發會或者各部會最近也都在跟大家說明，可以發現這次颱風來了以後，南部並不會因為供水混濁而沒有辦法供水，再加上淹水地區也不再淹水，這就是水環境建設所帶來的成果，而且在今年面臨新的百年大旱，但是南部也沒有缺水之苦，這就是因為前瞻建設的水環境建設相當成功，才有這樣的成果。

陳建仁強調，政府是絕對誠心地來聆聽社會各界，以及人民對於政府的建議，但是任何公共議題的討論，都應該要根據事實，不可以信口開河，大家一起來努力打造臺灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家。