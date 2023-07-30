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鄭文燦證實國防預算擬增至4400億元　較馬政府增28％

▲民眾黨主席柯文哲在臉書批評前瞻計畫、軌道建設是中央政府大撒幣；行政院副院長鄭文燦今天受訪指出，柯文哲對北市以外其他縣市非常陌生，沒有同理心，只想貶低其他縣市。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

因應台海局勢，蔡政府執政以來，國防預算年年成長，傳出明年度國防預算擬增加近新台幣300億元，可望逼近4400億元。對此，行政院副院長鄭文燦今（30日）受訪證實，現在提高到4400億，大概較馬政府時期增加了28%。

鄭文燦今天下午出席褒忠義民宴記者發表會前受訪說，台灣需要增加國防的力量，才有和平的籌碼，才能夠展現保護自己的決心，也進而爭取民主國家的支持，過去在馬政府時期，國防預算投入偏低，那時候大概是3100億，現在提高到4400億，大概增加了28%，不過是因為以前的基期比較低。

鄭文燦說明，現在特別預算還包括了飛彈的載台、國機國造等，過去取得新式的武器裝備非常困難，造成台灣國防裝備更新相對落後，而總統蔡英文執政這7年多來，努力的實現國防自主，提升國防戰備，也把兵役的議期延長為1年，這是為確保民主台灣追求和平的決心，此外，預算提高能夠提升國防戰力，不過，正式預算拍板仍需等待行政院會。

民進黨立委王定宇則表示，蔡政府執政7年國防預算增28％，從3100億成長到4400億的規模，且尚未包含特別預算，這主要有4個原因：首先是馬政府國防預算基期低，其次是蔡政府贏得國際信任，能以合理價格取得過去無法取得的先進裝備，並大幅度投資改善國軍生活設施，另外也受到中共敵情威脅持續增強、台灣整體經濟力提升等因素影響。

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