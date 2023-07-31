自爆綠過超多人　健身教練勸「別讓女友上教練課！」全看傻

▲健身教練勸別讓女友買教練課，引發PTT議論。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前一名準新郎在Dcard表示，未婚妻想美美的穿上婚紗，前後跟他拿了10萬元去健身，卻無意間發現女方跟健身教練的曖昧對話，頭頂綠爆。結果，該則貼文下就有不少人直勸，不要讓女朋友、老婆上教練課，一名自稱健身教練的男網友還爆料，「目前為止，只要頗有姿色的，都有發生過關係。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「健身教練勸：你們別讓女友 老婆來健身房」，文中貼出多篇Dcard留言截圖，「就是那個前兩天引起討論的，女友被健身教練綠的那篇，有不少健身教練出來證實了，勸大家別讓女友、老婆來健身房。」那些留言讓他看了之後忍不住直呼，「健身房真的這麼可怕嗎？有八卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

截圖中，一名自稱健身教練的男網友就表示，「雖然說這樣會斷自己財路，但強烈建議，真的不要讓女朋友來上教練課，我們教練間都流傳一句話，來上教練課的女人都可以上。」

還有人分享見聞，「我有認識的健身教練，一天到晚跟我分享他跟各個女生的故事，什麼樣的都有，人妻、有男友的」、「我很多健身教練的朋友，基本上只要姿色還可以，有去健身房買課程的女生，10個有5、6個甚至以上，可能都跟健身教練發生關係，沒買課的只要常去，很少沒跟教練曖昧的。」

▲有自稱健身教練的男網友爆料。（示意圖／Pexels）

貼文引發議論，有網友就直嘆，「健身房教練這種，易與學員有身體接觸的，有這種情況也很正常。人類就是動物，很難克服動物天性的」、「很多女生一開始其實是真的想學健身，但後來男女肢體接觸多了，就會自然發生關係。」

不過，也有人表示，「我待健身房兩年，根本沒那麼誇張，很多都以訛傳訛」、「加入健身房十年，又不是人人都會發生，少數人發生，不是所有人都會有這情況。個人起初是為減肥，現在是維持基本體態，未加入前會駝背，現在是體力變好、變結實」、「就少數例子比較大聲而已……多的是正常上課的男女教練。」

其中，還有網友指出，「這不是男女都一樣嗎？」「會約的到的人哪裡都可以約，不會約的到健身房還是不會約啦！」發言引來眾人認同，就有人回文，「換個角度想，男教練就是個照妖鏡」，認為有伴侶的人，若禁不起甜言蜜語和試探，也可能會有別的第三者，「會劈腿就是會劈腿。」