爆共鳴！大眾運輸遇「馬尾妹」被激怒　1點惹人怨：超想扯

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭大眾運輸時，良好的乘車禮儀很重要，但還是難免遇到令人不悅的情況。就有網友表示，他很討厭擋在車門口、不戴耳機直接把音樂放出來、不乖乖先下後上的人，最近又多了一條「綁馬尾一直轉頭」的人，「雖然知道不是故意的，但被甩到臉還是會嚇一跳+微不爽」，話題引發討論。

這位網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「大眾運輸NG行為」，文中抱怨，「除了討厭擋在車門口的人、音樂放出來不戴耳機的人、沒有乖乖先下後上的人，最近多了一條，綁馬尾一直轉頭的人！」

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原來他前幾天搭車時，前面站了兩個女生，對方不知為何一直轉頭，他就頻頻被馬尾「send tree pay」（呼巴掌的台語唸法），雖然知道不是故意的，但被甩到臉的當下，還是會嚇一跳、微不爽，「偏偏搭車的時候，是擁擠的尖峰時段，遇到這些行為，煩躁感真的直直升啊！」

貼文引發共鳴，「在很擠的時候撥頭髮，超氣！都甩我臉上了」、「馬尾sent tree pay真的是無限被激怒」、「被馬尾打到頗痛」、「被馬尾甩到真的一秒暴怒，真想扯她馬尾往後拽、爆打一頓」、「馬尾那超懂！我自己就是因為很常被甩，所以才提醒自己不要這樣。」

▲話題引發熱議，哪種乘車行為惹人怨。（示意圖／記者戴若涵攝）

其他人則紛紛議論討人厭行為，「推原po，每項都中」、「下雨天上車不收傘，濕答答的傘超討厭」、「背筆電大背包，斜倚在門口還拿著手機看的，整個人抱住（躺在）握桿上的也都很煩」、「站在出入口聊天的人最討厭」、「『整支鋼管都是我的』直接整個人靠上去那種人，擋門的也很討厭」、「尖峰時間全部都擠在門口滑手機，車廂內走道還有空間，死也不抬起頭往裡面移動」、「吵鬧的小孩+失能的父母」、「插隊、各種撞人、小孩腳踩在椅子上。」

不過，最多人點名的是這一種人，「後背包、側背大包包，硬要背著擠進來一直撞人的人」、「後背那個，我真的沒辦法，後來會刻意和後背的撞來撞去」、「背後背包不知道自己一直撞人的那種」、「明明捷運推包包往前背不會撞到人已經好久，但真的還是一堆人都沒在管」、「討厭背很大的後背包，還不自覺一直撞人的人。」