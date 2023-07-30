工讀生妹不知道「消化餅」　他從小吃到大震驚：年輕人不吃？

▲原PO問卦，年輕人會不會吃「消化餅」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「問公司的工讀生妹妹，她竟然也不知道，唉！工讀生妹妹一定覺得我是老人。」有網友表示，家裡一直以來都會買一種餅乾，明明他是從小吃到大，可是感覺現在的小孩都沒吃過，忍不住問卦「現在年輕人會吃消化餅嗎？」話題曝光，意外掀起一陣熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板表示，從小到大，家裡都會買某牌的消化餅乾當零食，但問了公司的工讀生妹妹，對方卻不知道什麼是消化餅，「唉！工讀生妹妹一定覺得我是老人。」並在留言處提到，他身邊的人都很愛吃，證明不是只有自己聽過。

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有人見狀便好奇反問，「吃了好消化嗎」、「為什麼叫做消化餅，能幫助消化嗎？」似乎不知道這餅乾是什麼，讓不少吃貨驚呆，紛紛留言為消化餅平反，「巧克力的超好吃，肥宅的最佳好友」、「巧克力冰過好吃，讚」、「原味超好吃，尤其當提拉米蘇底」、「最好吃的狀態，是弄碎鋪在重乳酪下面吃」、「捏碎撒在冰淇淋上面」、「誰不知道？」

不過，也有一票網友直搖頭，「很好吃但是超胖」、「根本不會幫助消化，後來都不買了」、「上大學買了一盒，身邊沒有人聽過這種東西，小時候也沒人在吃」、「會注意熱量後，才發現這個熱量爆X高」、「不如直接吃蘇打餅，營養口糧雖然超硬，但真的也比這個好吃，也比這個香。」

據了解，消化餅乾於1876年就已在英國面世，在英國、大英國協國家、愛爾蘭及希臘等地相當流行，初期製作有添加蘇打粉，被認為有助消化。不過，主要出產公司「麥維他」對此已發表過免責聲明，強調「消化餅乾不含任何可以幫助消化的成分」。