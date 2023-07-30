　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳用餐「男女座位藏潛規則」　他見1幕愣：全台灣男人的默契

▲▼ 喝酒。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO好奇，台灣男生居然都會坐在靠走道的位置。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，跟女生好友一起去餐廳用餐，因為自己喜歡坐靠牆的位置，可以看到走道，視野比較好，結果好友卻說，他是全場唯一一個坐在裡面的男生，他才發現在場所有的男生，都很有規律地坐在靠走道的位置，好奇「這是餐廳禮儀的潛規則？」貼文掀起網友討論。

該名男網友在Dcard上發文，「去餐廳會讓女生坐靠牆座位？」喜歡坐在靠牆的位置，面對窗、吧台或是走道，視野比較好，前幾天跟女生朋友去餐廳吃飯，自然而然地坐在靠牆的位置，中途去上廁所時，女生好友傳了訊息「你是唯一一個坐裡面的男的欸，你沒注意到嗎？」他則回應有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來走回用餐區，才發現男生們全都靠走道，面對牆壁，而女生全都坐在牆壁那側，面對走道，「這讓我有點訝異，竟然有這種餐廳禮儀的潛規則，我開始思考，難道這是全台灣男人們一起的默契嗎？」他認為，誰先到餐廳，誰先選位置，「目前想到會讓女生坐靠牆的原因，可能是怕包包被人摸走吧，結果因為這樣我被說成大直男」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO見到這一幕覺得震驚。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，女網友們留言，「靠牆比較有安全感」、「我也喜歡靠牆多一點，可以放包包，而且他會很貼心的去盛水拿餐具，所以他坐外面比較方便些」、「就像馬路邊走裡面的感覺啊」、「有時候另一半會避免女生座位隔壁是異性，尤其座位比較近的時候，看到隔壁靠牆的是女生，就會自動給女生坐」、「應該是上菜的關係，還有坐外面比較會有機會被碰撞 」。

男網友們則表示，「真的，我自己在外也坐裡面，跟女生出去就讓女生坐裡面，畢竟大家都想要有安全感」、「普遍來說大家都會想坐裡面的位置，但是認知上多數男生會讓女生先選位子，或默認自己要坐外側的位子，所以才會有這樣的現象吧」、「我搭火車我也都讓女友坐靠牆」、「就是莫名覺得女生坐在裡面位置比較安全跟讓她有安心感吧，還真的是潛規則」。

ET快訊
頭等艙遇乘客求換位「跟小孩一起坐」　她果斷拒絕被讚爆
剛起步遭追撞噴飛！　男頭部重創慘死
追憶李玟！台灣粉絲「1天完成集資」　買5廣告牆遍布北中南
快刪除！31款App偷偷騙走錢
與朋友大佳河濱公園吃東西！男吃到一半墜基隆河死亡
快訊／新北出水口驚見男浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

自豪胸肌很大！48歲猛男全身癢　醫一檢查嚇：已經肝硬化

餐廳用餐「男女座位藏潛規則」　他見1幕愣：全台灣男人的默契

阿姨我想靠自己努力！小鮮肉拒每月20萬包養　存30萬圓隆鼻夢

台南「1農場」CP值驚人！她花350元讚嘆：打趴很多小農場

老婆靠「潛規則」上位！人夫怒問「肉體升職記」...被嗆1句秒傻眼

快訊／「大雷雨連轟1小時」國家警報大響！14縣市豪大雨特報

中颱「卡努」暴風圈擴大　若南偏周二可能發海警！父親節前都多雨

被離婚爸媽逼選邊站！女童想當鬼滅「禰豆子」：因為她不用講話

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

自豪胸肌很大！48歲猛男全身癢　醫一檢查嚇：已經肝硬化

餐廳用餐「男女座位藏潛規則」　他見1幕愣：全台灣男人的默契

阿姨我想靠自己努力！小鮮肉拒每月20萬包養　存30萬圓隆鼻夢

台南「1農場」CP值驚人！她花350元讚嘆：打趴很多小農場

老婆靠「潛規則」上位！人夫怒問「肉體升職記」...被嗆1句秒傻眼

快訊／「大雷雨連轟1小時」國家警報大響！14縣市豪大雨特報

中颱「卡努」暴風圈擴大　若南偏周二可能發海警！父親節前都多雨

被離婚爸媽逼選邊站！女童想當鬼滅「禰豆子」：因為她不用講話

民宅變身「妞妞」撲克牌職業賭場　嘉義警颱風夜直搗賭窟

正式進入台灣棒球名人堂　陳金鋒：算年輕的

台南柳營科技園區設焚化爐　經發局長脫背心：我也反對！

全國42尊城隍爺埔里會師遶境　郭台銘：眾神庇佑台灣平安幸福

56歲包小柏近況曝！　陳志強揭他喝醉糗態「十指緊扣」脫光幫洗澡

杜蘇芮重創屏東霧台大武部落　蘇清泉帶物資救濟…道路現況曝

貓咪喜歡躲樓梯偷觀察奴才！　小臉饋雙腳一臉無辜：你要去哪

男人更年期難察覺！醫提「10點自評」：性慾降、身高縮水都是徵兆

大陸籍新住民蔡靜　申請移民署築夢計畫創業圓夢

「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

生活熱門新聞

老闆最愛4星座！　超級旺公司

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

年輕人只去日韓「不愛大陸旅遊」　網曝2原因

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！釣出內行曝真相

賓士逆向撞藍寶堅尼！　長髮妹被扯狂尖叫

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

男大生約會「1穿搭」被嫌爆！　女網友全打槍：完全不尊重

午後雷雨開炸！13縣市大雨特報

卡努加速！　最靠近時間曝

更多熱門

相關新聞

一起出遊「網美好友1舉動」惹怒她！一票人有感

一起出遊「網美好友1舉動」惹怒她！一票人有感

一名女網友抱怨，好友是有1萬粉絲追蹤的小網美，出門不管去哪裡，對方無時無刻都在「拍影片」，如果拍出來的影片不好看，就得重拍，到了拍照景點也是不停地拍，讓她很崩潰，沒辦法好好享受旅遊，也決定不再跟對方一起出遊。貼文一出，釣出許多網友分享超扯的經驗。

女友初夜「拿尺狂測量」失望嘆1句...他傻眼

女友初夜「拿尺狂測量」失望嘆1句...他傻眼

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

停業2個月！網爆「肉搜咖啡廳」疑改名重開

停業2個月！網爆「肉搜咖啡廳」疑改名重開

面試時人資不見了！她第一次遇到　網喊正常

面試時人資不見了！她第一次遇到　網喊正常

關鍵字：

餐廳座位情侶安全感Dcard

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

老闆最愛4星座！　超級旺公司

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面