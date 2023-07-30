餐廳用餐「男女座位藏潛規則」　他見1幕愣：全台灣男人的默契

▲原PO好奇，台灣男生居然都會坐在靠走道的位置。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，跟女生好友一起去餐廳用餐，因為自己喜歡坐靠牆的位置，可以看到走道，視野比較好，結果好友卻說，他是全場唯一一個坐在裡面的男生，他才發現在場所有的男生，都很有規律地坐在靠走道的位置，好奇「這是餐廳禮儀的潛規則？」貼文掀起網友討論。

該名男網友在Dcard上發文，「去餐廳會讓女生坐靠牆座位？」喜歡坐在靠牆的位置，面對窗、吧台或是走道，視野比較好，前幾天跟女生朋友去餐廳吃飯，自然而然地坐在靠牆的位置，中途去上廁所時，女生好友傳了訊息「你是唯一一個坐裡面的男的欸，你沒注意到嗎？」他則回應有。

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後來走回用餐區，才發現男生們全都靠走道，面對牆壁，而女生全都坐在牆壁那側，面對走道，「這讓我有點訝異，竟然有這種餐廳禮儀的潛規則，我開始思考，難道這是全台灣男人們一起的默契嗎？」他認為，誰先到餐廳，誰先選位置，「目前想到會讓女生坐靠牆的原因，可能是怕包包被人摸走吧，結果因為這樣我被說成大直男」。

▲原PO見到這一幕覺得震驚。（圖／翻攝自Dcard）



貼文一出，女網友們留言，「靠牆比較有安全感」、「我也喜歡靠牆多一點，可以放包包，而且他會很貼心的去盛水拿餐具，所以他坐外面比較方便些」、「就像馬路邊走裡面的感覺啊」、「有時候另一半會避免女生座位隔壁是異性，尤其座位比較近的時候，看到隔壁靠牆的是女生，就會自動給女生坐」、「應該是上菜的關係，還有坐外面比較會有機會被碰撞 」。

男網友們則表示，「真的，我自己在外也坐裡面，跟女生出去就讓女生坐裡面，畢竟大家都想要有安全感」、「普遍來說大家都會想坐裡面的位置，但是認知上多數男生會讓女生先選位子，或默認自己要坐外側的位子，所以才會有這樣的現象吧」、「我搭火車我也都讓女友坐靠牆」、「就是莫名覺得女生坐在裡面位置比較安全跟讓她有安心感吧，還真的是潛規則」。