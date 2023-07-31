民眾黨官網英文標語「投白、投右」挨罵　賴香伶想護航跑去問川普

▲民眾黨英文官網惹議。（圖／翻攝網站）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨英文官網被發現寫著「Vote White Vote Right」，想表達「投給代表白色力量的民眾黨，投給正確的選擇」，但對不熟悉台灣政治的西方人士眼中，卻是「投給白人，投給右派」之意，引來各界討論，而立委賴香伶則在臉書試圖解釋，甚至直接標註美國前總統川普。

▲賴香伶留言。（圖／翻攝臉書，下同）

一名在台的外國記者發現民眾黨官網英文標語並不適當，在推特上表示，「民眾黨意外地與美國白人至上主義都用了同一句口號。就這個情況來說，我明白為什麼對於民眾黨來說，這是可以理解的，因為台灣政黨通常用顏色（藍色、綠色）來代表。但對於美國人來說，這仍然是...（The Taiwan People’s Party accidentally shares a slogan with an American white supremacist political party. In this case for the TPP I get it because Taiwanese political parties are referred to by colors (blue, green) but for Americans this is still...）」。

知名Podcast節目《百靈果News》也在臉書質疑，大批網友在底下留言，而賴香伶則標註川普說，有些民進黨側翼說連你都不敢說Vote White Vote Right，她想知道這是真的還是假的，並告訴川普，民眾黨的White是代表該黨，而Right則是指正確的選擇。

不過，賴香伶試圖澄清的貼文再度掀起批評，網友紛紛表示，「不要這麼丟臉隨便tag人，還用莫名其妙的英文問人莫名其妙的問題」、「民眾黨的荒唐劇本真的連AI都寫不出來」、「川普應該會覺得「DPP的幫朋友把妹的人」比「投白投右」還難懂」、「我的天，可以不要那麼丟臉嗎！」、「整個黨都是災難」。

▲賴香伶因英文文法問題多次修正留言，最後版本未標註到川普。