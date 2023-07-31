彰縣議長謝典林退國民黨　郭台銘致意：取得總統、立委大選勝利

▲與郭關係緊密的彰化縣議長謝典林，宣布退出國民黨。（圖／翻攝自謝典林臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

彰化縣議會議長謝典林力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統立場明確，今（31）日凌晨更透過臉書宣布即日起退出中國國民黨。郭台銘隨即留言致意，「唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將中華民國從戰爭邊緣拉回和平正軌，我們繼續一起努力」。

謝典林發文表示，國民黨在野期間，他沒有離開過。面對明年的總統大選，他也相當認同必需團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛。

謝典林指出，彰化縣議會的是彰化最重要的民意機關，作為縣議會的大家長，本著來者是客的立場，只要是關心地方發展的都是重要的朋友，必然誠摯歡迎；身為基層黨員，他也希望能夠促成在野大團結，雖千萬人，吾往矣。

謝典林強調，自己很敬愛的大姊謝衣鳯，「跟大姊是家人，但也是獨立的個體，我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨。在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。本人 謝典林，即日起退出中國國民黨」。

郭台銘則在謝的留言致意，「謝議長，黨籍或許不再，但是黨魂永存！唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將中華民國從戰爭邊緣拉回和平正軌，我們繼續一起努力」。