快訊／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」　凌晨投下震撼彈

▲彰化縣議長謝典林宣布退黨，「情感上已經無法與國民黨繼續並肩作戰」。（圖／記者湯興漢攝）

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

國民黨彰化縣議長謝典林陪鴻海創辦人郭台銘逛廟，被視為「挺郭派」，又與民眾黨主席柯文哲同框，引發藍營議論。對此，謝典林31日凌晨坦言，情感上已經無法與國民黨繼續並肩作戰，「本人謝典林，即日起退出中國國民黨。」

謝典林臉書全文如下：

總理遺囑：「余致力國民革命，凡四十年，其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗，深知欲達到此目的，必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。現在革命尚未成功，凡我同志，務須依照余所著建國方略、建國大綱、三民主義及第一次全國代表大會宣言，繼續努力，以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約，尤須於最短期間，促其實現。是所至囑！」

家庭是政治社會化最重要的媒介之一，我的爺爺謝言信一直都是忠貞不二的國民黨黨員，小時候也常拉著我的手，講述中華民國發展的脈絡，也提醒我們是本土的紅派，要將民眾的權益當成最重要的事；雖然爺爺已經仙逝，但自擔任民意代表以來，我一直將爺爺的囑咐放在心上。

每當主持會議前宣讀總理遺囑，都會記得國父在推翻專制創建民國的初衷，就是以民為本，要讓人民過好日子；國在前，黨在後，黨應為民所用。國民黨在野期間，我沒有離開過。面對明年的總統大選，我也相當認同必需團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛。

彰化縣議會的是彰化最重要的民意機關，作為縣議會的大家長，本著來者是客的立場，只要是關心地方發展的都是重要的朋友，必然誠摯歡迎；身為基層黨員，我也希望能夠促成在野大團結，雖千萬人，吾往矣。

近來每次接待重要貴賓，我都提醒自己更要謹言慎行，任何一個動作都可能被過度解讀。我很敬愛我的大姊謝衣鳳，她身兼中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委，也是立法委員，許多重責大任壓在她的肩膀我也相當不捨。跟大姊是家人，但也是獨立的個體，我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨。

在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。

本人 謝典林，即日起退出中國國民黨。

中華民國112年07月24日

▼彰化縣議長謝典林30日同框柯文哲。（圖／記者唐詠絮翻攝）