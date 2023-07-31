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快訊／赴日3天進行「友誼之旅」　侯友宜：珍惜「緊密不可分的」台日關係

▲▼新北市長侯友宜31日出訪日本，展開為期三天的參訪行程。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜31日出訪日本，展開為期三天的參訪行程。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜將於今（30）日搭乘上午7點30分長榮班機赴日本進行為期三天的「友誼之旅」，預計拜會國會議員、日本台灣交流協會、僑界友人等，並接受日本媒體NHK、朝日新聞的專訪。侯友宜上午在登機前發表談話，他提到，台日關係是「緊密不可分的」，要珍惜這份特殊的友情，並且一定要繼續的深化。

侯友宜提到，台日之間關係悠久，包括地理上、文化上、歷史上等多重因素交織而成，台日關係是「緊密不可分的」，許多台灣人非常喜歡日本，像是最近暑假，就有很多國人到日本度假，日本的朋友，也非常重視台灣，他們要珍惜這份特殊的友情，並且一定要繼續的深化。

侯友宜指出，台灣許多縣市與日本的城市都是姐妹市，像是新北市就與6個日本城市為姐妹市，雙方經常有交流活動，新北世界著名的天燈節，就有很多日本城市積極參與，更不用說，新北的九份，一直都是很多日本觀光客，來到台灣必去的景點。

侯友宜再提到，台日關係不只是民間活動，日本，是穩定亞太區域秩序，一個非常重要的國家，他們希望與日本維持緊密友好關係，未來，一起建構「自由與開放的印太關係」，在台日對話的基礎上，共同促進印太地區的安全與穩定。

侯友宜也說，這次出訪，他將拜會日本國會議員、向日本政界、僑胞和民眾問好，讓日本友人能夠更了解中華民國，在維護區域和平穩定，以及堅定台灣民主自由制度的決心。

▲▼新北市長侯友宜31日出訪日本，展開為期三天的參訪行程。（圖／記者湯興漢攝）

另，根據侯友宜辦公室提供資料顯示，侯友宜今下午1點半將參訪東京媽祖廟，並於下午4點在眾議院與「日華懇談會」國會議員進行茶會，同時邀請僑界一起參與，也是有史以來第一次，格外具有意義。

侯友宜辦公室提到，國民黨長久以來，與日方政界包括政府官員、國會議員、以及不少政黨等，有著相當的歷史淵源以及深厚的情誼。侯友宜也強調，台日關係密不可分，也因此在國民黨7月23日全代會徵召提名侯友宜參選總統後，首訪日本，足見其對台日關係的重視。這場「友誼之旅」的行程，除讓各界更了解侯友宜外，也期盼台日雙方無論在區域安全、政治、以及經貿等層面與議題，都能有更緊密的交流和實質的合作。

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