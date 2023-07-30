首度插旗！韓國信賴之友會今成立　他曝賴清德8年前關鍵談話

▲民進黨首度在韓國成立總統後援會組織。（圖／賴清德競總提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本周末日本、韓國信賴台灣之友會陸續成立，民進黨前主席卓榮泰今（30日）代表總統參選人賴清德前往韓國，出席韓國信賴台灣之友會成立大會，他表示，民進黨第一次能夠在韓國成立支持總統候選人的後援會組織，所以他感到相當榮幸，希望大家能夠更加關注賴清德為台灣所提出的願景，最重要的是「1月13日相約台灣」投下勇敢的一票，一起決定台灣未來的關鍵命運，迎接勝利的台灣。

韓國信賴台灣之友會於今日成立，也是民進黨首次於韓國所成立支持總統候選人的組織，今天的成立大會中，先是由韓國台灣商會總會會長朱俊尹向與會來賓致歡迎詞，並由親赴韓國的立法委員林楚茵主持大會，會中卓榮泰授旗予韓國信賴台灣之友會理事長姜寧瑋，跟與會成員共同高呼「賴清德凍蒜」展現團結氣勢。

卓榮泰透露，賴清德有「認真、堅持、信賴」3項特質，賴清德的「認真」，在就任副總統的第一年時間當中，每周固定與8位各行各業的專家、學者，用讀書會的方式，以8個主題來探索台灣現在跟未來可能面臨的問題，討論了整整一年；第二年又分別以經濟、文化、金融、環境、司法、國防、外交、青年等8個重大議題，每周進行探討；第三年則是將前兩年所累積的經驗和結果整理，交由智庫轉化成向人民訴求的國家未來藍圖跟方向；現在是第四年，賴清德要把前面3年努力的研究成果，以認真的態度，成為未來競選主軸跟政見呈現給全國的人民看。

對於賴清德的「堅持」，卓榮泰表示，2015年台北所舉行的AIT美國國慶酒會上，賴清德提出民主進步黨的英文縮寫字母「DPP」新的解釋，也就是民主、和平、繁榮，民主是更謙虛地去傾聽民意、和平是以尊嚴前提下去追求安全、繁榮則是在注重經濟發展的過程當中，不可忽略社會公平的分配，賴清德以這樣的方式，作為2024年總統大選的主要想法，早在2015年時，賴清德便已提出保衛台灣和真正安全和平的方式，而現在賴清德說「過去我們為民主打拚，未來為和平奮鬥」，訴求和人民一起用尊嚴及安全來保障台灣和平，這就是賴清德的堅持。

至於「信賴」，卓榮泰表示，信賴台灣之友會的組成，是要向台灣社會推薦可以信賴的人，使賴清德所提出讓人民安心的政策，可以獲得執行；重要的是，讓台灣更加一步取得國際友人的信賴，讓台灣能夠永遠的站在民主陣營，讓信賴台灣，「對內取得人民的信賴，對外爭取國際的信賴」。

卓榮泰強調，這次將近60個海外組織的成立，絕不是授旗、喊完口號後就結束工作，未來還有160多天，希望大家向身邊能夠回到台灣投票的人拜託，投下賴清德這一票，也希望大家能夠更加關注賴清德為台灣所提出的願景，最重要的是「1月13日相約台灣」，投下勇敢而關鍵的一票，一起決定台灣未來的關鍵命運，迎接勝利的台灣。

韓國信賴台灣之友會理事長姜寧瑋致詞表示，韓國華僑於韓國定居已有100多年的歷史，並有90％以上的華僑持有中華民國護照，對他們來說「韓國是第二個故鄉，他愛台灣也愛韓國」，作為橋樑的前鋒，此次理事會很榮幸能為台灣及僑社，擔任一些角色，而在號召活動過程中，也期望能凝聚大家的力量，共同支持能把事情做好、做對的候選人。