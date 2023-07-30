偷吃車行老闆拿66萬…日商人妻怒「花錢玩我」　挨告還扯正宮性向

▲日商OL偷吃人夫挨告，反駁正宮曾表示自己是同性戀，不介意丈夫搞婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台北一名日商OL和日籍丈夫分隔兩地，因寂寞難耐，和台中開中古車行的人夫發展出遠距戀愛，並把人夫給她的「生活費」、「愛的訂金」等金額製表紀錄，來往金額高達數百萬，直到兩人感情不順，OL深感人夫「花錢玩我身心」，還南下中古車行找正宮攤牌，最後被正宮告上法院，求償人夫在交往期間餽贈的金額66萬8000元。台中地院審理，判定OL侵害配偶權，應賠正宮20萬。

正宮主張，她和丈夫阿偉(化名)共同經營中古車行，小三明知阿偉已婚，卻因和日籍配偶分隔兩地，從去年就和阿偉頻繁聯絡，傾訴她夫妻激情不再、寂寞等心情，和阿偉越來越曖昧。兩人進而交往後，小三還陸續向阿偉索要生活費、出資投資日幣、保管購屋款等金額高達數百萬。直到小三於去年12月來車行告知她這場婚外情，她才知道丈夫出軌。而小三甚至將交往期間得到的金錢餽贈列表統計，共有66萬8000元，讓她看了深感難堪，提告要小三把錢還來。

全案審理時，小三表示和人夫28年前就認識，直到去年7月兩人再次偶遇，人夫雖知道她已婚，仍熱烈追求並承諾要照顧她和她母親一輩子，並給她數目不等現金當生活費，讓她無法拒絕。前年10月下旬她到車行和正宮深談，兩人還成為朋友，正宮不僅承認她是同性戀，婚後對阿偉疏於照顧，還表示「有一位朋友能偶爾照顧阿偉也很好」，讓她覺得正宮並不介意兩人關係。她和阿偉雖有短時間交往，但態度被動，是阿偉積極主動追求，讓她身為一個單純生活、工作在台北的女子，如何能不受他誘惑而交往。

法官檢視阿偉和小三訊息，由小三傳送「不會原諒你，只是花錢玩我身心」、「我可以在你的中古車行揭露嗎？公開帳號，你怎麼玩有夫之婦呢？」、「你永遠就去當你老婆的渣男」等對話可知，小三明知阿偉有配偶仍和他交往，而後阿偉態度趨於冷淡，小三仍多有眷戀。

此外，小三還將阿偉給的金額製表，包含「購房頭期款」、「買房基金」、「生活費」、「愛的訂金」等項目，金額高達百萬、十萬元，額度已非普通朋友會有的往來，審酌小三在日商公司任職，月薪近7萬元，判她要賠正宮20萬元。全案還可上訴。