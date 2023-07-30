8寶爸偷吃保母！穿情侶裝抱緊自拍還配告白　挨告反控妻外遇

▲新北一名8寶爸偷吃褓姆，挨告要和褓姆連帶賠償10萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名8寶爸成立重機社團販賣服飾，找小孩的保母當模特兒拍商品照時，兩人穿情侶裝緊緊相擁，還配上文字告白「我愛一個人，不是因為他是誰，而是在他面前我可以是誰」，被妻子臉書蒐證怒告兩人求償100萬。新北地院審理，判定兩人侵害配偶權，應連帶賠償10萬元。

正宮主張，她和丈夫阿隆(化名)結婚近22年，育有8名子女，丈夫卻毫無家庭責任感。前年她因被家暴帶2名年紀最小的子女回娘家，丈夫竟趁機更換家中大門密碼鎖，讓她無法回家。去年2月她發現丈夫經常和保母小芬(化名)單獨出遊、過夜，同年11月29日她還目睹兩人在家同床共枕，讓她大受打擊。

正宮指控，阿隆經營臉書社團，上面有他和小芬親密的約會合照，兩人還穿情侶裝到圓山飯店用餐，在飯店外摟抱、摸臀，也曾十指緊扣散步淡水河。兩人姦情曝光後，小芬一度趁她在社區KTV唱歌時闖入拍攝，想營造和她熟識的假象，但她並未與小芬互動，也沒有默許兩人侵害她配偶權，要向他們求償100萬元。

全案審理時，阿隆反控妻子前年開始就長期外遇，用各種藉口留他1人照顧兒女，他們的婚姻早有問題。他經營美式重機社團銷售服飾，需拍攝商品照片，因妻子不願協助他經營事業，他才請小芬幫忙拍服飾宣傳照，並發布在臉書社團，兩人互動純因工作。

小芬也表示，她家庭幸福也有兒女，因和丈夫一起參加美式車隊而和阿隆熟識、把他當成親人，所以協助他經營網站並擔任小孩的保母，並無其他親密關係。她也曾聽阿隆說，正宮和其他男人有不當往來，對方還會傳送裸照、下體照給正宮，他們婚姻早就有裂痕。

法官檢視相關證據，認為阿隆和小芬在聚餐、出遊時都有牽手、擁抱，而就算要銷售情侶裝，也不用緊緊相擁拍照，網頁上的合照還標示電影名言「我愛一個人，不是因為他是誰，而是在他面前我可以是誰 」等文字，難認兩人親暱舉止只是為了拍廣告。雖然兩人同床共枕、出遊過夜的部分證據不足，但仍侵害配偶權，要連帶賠償10萬元。全案還可上訴。