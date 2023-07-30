直播主馮子紜裸照外流報案...控整群男警嘻笑圍觀！分局回應了

記者許權毅／台中報導

有40.2萬人追蹤的知名直播主「馮子紜」29日發文指控，17歲遭一名許姓男子性侵、拍攝私密照外流，到台中育才派出所報案時，遭整群男員警「呼朋引伴看裸照」，並且稱讚「身材好，要感謝加害人」，最後也不受理案件。對此，第二警分局今日回應，經查詢尚未查出當事人報案紀錄，盼能提供確切時間，將秉公調查，從嚴咎責，決不寬貸。

▲知名直播主馮子紜曝多年前遭偷拍後報案，結果員警態度讓她備感羞辱。（圖／翻攝自IG／teresa.0211）



馮子紜29日發文表示，當年發現許先生外流她的私密照時，在好友協助下盡量收集網路相關證據，她鼓起勇氣隻身前往台中一中街的育才派出所報案，但當她交出手中的資料後，派出所內一名男警員看到照片後，「非常高興地呼朋引伴，叫全部派出所的男性員警都來看我的裸照」。

等所有男同事看過一輪後，該警員接著笑著對馮子紜說，應該要「感到驕傲」，她長得漂亮、身材又好，在青春年少時還有人幫忙「紀錄」跟分享，最後拒絕受理此案件。馮子紜坦言當下深受打擊，感覺被徹底侮辱，「接下來就開始大哭著跑出警局，我甚至聽得到這群男性員警在後面嘻皮笑臉的討論，一副毫不在乎的樣子」。

▲台中第二警分局針對此事回應，強調絕對秉公調查不寬貸。（圖／記者許權毅攝）



針對此事，台中市警局第二警分局指出，對於各類的婦幼案件極為重視，經調閱分局現存之警政系統及紙本檔案資料，尚未能查出馮女至本分局報案或投(申)訴之相關資料，對馮女所描述之經歷深感痛心與不捨，惟期盼其能提供本分局確切之報案時間及相關證據資料，將秉公調查，如發現同仁確有態度不佳、推諉受理之情事，必從嚴咎責，決不寬貸。

另據馮姓網紅所述，該案日前已委由友人至地檢署提告，第二分局將配合地檢署指揮，積極偵辦。