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社會 社會焦點 保障人權

台中女騎士遭左轉車擊落！「油門線插進腿裡」還被輪胎壓住

記者游瓊華、鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市北屯區瀋陽路、遼陽北一街口29日發生車禍事故，31歲黃姓女子騎車沿瀋陽路直行，行經路口時，與遼陽北一街口的溫姓駕駛發生碰撞，導致連人帶車倒地，腿部也被機車的油門線接頭插入，痛得她不斷哀號，後來在消防員、機車行師傅的合作下，才將機車與騎士分離，成功將人送往醫院。

警方調查，黃女29日中午12點52分騎車行經瀋陽路，經過遼陽北一街口時，與駕駛小客車的61歲溫姓駕駛發生碰撞，導致連人帶車倒地。

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

由於黃女當時穿著短褲，連人帶車摔在地上，油門把手附近的零件也因此壞掉，插在了黃女的腿上，痛得她不斷哀號。

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

警消獲報後趕往現場，但因為黃女的腿部與機車零件連接，沒辦法立即將人送醫，因此只能透過破壞工具，將零件磨除，再找來機車行師傅幫忙，把零件整組拆卸掉，才順利將人車分離、把黃女送往醫院。

警方對2人進行酒測，2方駕駛都沒有酒精反應，初判肇因為溫男左轉未依規定釀禍，詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

▲▼車行老闆表示，女騎士遭機車的油門線插入腿部，若貿然施救會引起劇烈疼痛。（圖／民眾提供）

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

協助處理的機車行康姓老闆表示，機車的油門把手下面有油門線，這次因為油門線斷掉，導致插入了女騎士的腿部，且因為螺絲已崩牙，如果貿然行動，恐怕會讓女騎士承受劇烈疼痛，因此等候專業破壞工具到場，先將螺絲鋸掉，再著手拆卸內部零件。

康姓老闆提到，這種情況十分常見，他過去也常遇到這種情況，發生後問題相當棘手，不但害怕傷者太過疼痛，處理起來也麻煩，因此需要與消防人員合力，才能完成拆除。

▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

▲▼女子遭到左轉車輛擊落，機車油門線插入腿部。（圖／民眾提供）

對此，目擊民眾表示，女騎士行經路口時，有減速慢行，疑似是因為溫姓駕駛左轉時急轉彎才釀禍，且靠近駕駛座的車輪直接壓上去，導致輪胎完全變形，場面十分驚悚。

目擊民眾還說，事故現場常常發生車禍，最離譜的情況每個月能發生4、5次，但爭取了許久，連警示號誌都不願裝，只要駕駛人不停下，發生車禍的機率就相當高。

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