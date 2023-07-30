良民證「日均64件」申辦量居冠！中市第六警分局引入好幫手

▲台中市第六警分局申請良民證日均64件，是台中最多，6月引入叫號託播系統後，提升服務品質。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

自2022年起，民眾可於網路申請警察刑事紀錄證明（俗稱良民證），再前往鄰近分局領取。台中市第六警分局每日申辦量達到64件，在台中各分局中居冠，也會發生民眾久候情況。為改善此情況，分局引進排隊叫號及宣導託播系統，讓民眾能舒服地等候，讓作業更有效率。

第六警分局賈立民見良民證申請狀況後，為了體諒民眾久候的辛勞、避免排隊順序混亂、提升辦理效率及服務品質，經雅典娜醫美診所執行長兼任警友第六辦事處副主任林畯榮特別贊助，在今年6月引入排隊叫號及宣導託播系統。

這項系統讓民眾在等候的同時，能接收到婦幼安全、犯罪預防以及交通安全相關的宣導內容，播放警政署製作之「頭家來了」、「院長來了」、「名人來了」、「校長來了」等防詐騙宣導影片，使民眾能更深入了解如何保護自己、預防犯罪。

第六分局表示，今年上半年平均每日臨櫃受理64件警察刑事紀錄證明申請案件，在新的系統運作後，有序地排隊叫號，提升整體辦理效率，民眾在等候的過程中，也能舒服地坐在等候區，觀賞活潑有趣的警政宣導短片，進一步拉近警民關係，提升整體社會安全。