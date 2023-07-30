買氣差！蛋價仍維持高檔　北市蛋商公會坦言：回不去了

▲儘管買氣差，蛋價仍維持高檔，北市蛋商公會坦言：回不去了。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

目前正值國內雞蛋銷售年度淡季，市場買氣低迷，部分蛋商因賣壓沉重，為減輕囤蛋壓力，只好降價求售，部分傳統市場已可見「4 字頭」蛋價，低於公告價。有消費者質疑，往年暑假階段，蛋價每斤頂多20、30元，現在不缺蛋，蛋價卻始終維持高檔。台北市蛋商公會理事長林天來表示，蛋雞飼養成本不若以往，坦言「蛋價回不去了」，目前每斤50元將成常態。

台北市蛋商公會今（30日）表示，考量國內蛋雞產能尚未恢復、蛋農飼養成本高，本周蛋價仍維持產地價40.5元、批發價50元。

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根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3188萬隻蛋雞投入生產，比上周再減14萬隻；雞蛋日生產量也從上周的11萬4000箱（每箱約2百顆），再降至11萬3500箱，與國內日需的12萬箱，產量仍未恢復，但因正值雞蛋消費淡季，市場供應無虞。

林天來指出，本周蛋雞產量下降主因是許多蛋農利用消費淡季，進行老雞淘汰，因市場需求低，目前雞蛋產銷維持平衡，雖然雙北市市況較差，但其他縣市觀光區需求量大，不至於有雞蛋過剩情況，目前消費者到傳統市場購買零售散蛋，每斤約50元左右。

針對有消費者質疑，每年這個季節，雞蛋大都在20、30元低檔價格，但近期蛋價降幅有限。林天來表示，時代在變、物價不斷上漲，飼料、人力成本都增加，很多東西都只會漲、不會跌，目前公告的產地價，已經貼近飼養成本，坦言「蛋價回不去了」，未來應該正常蛋價可能都會維持在50元上下。