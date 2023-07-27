杜蘇芮颱風未帶來劇烈影響　批發菜價連兩天降價

▲杜蘇芮颱風未帶來明顯災情，批發菜價連續兩天降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

杜蘇芮颱風未登陸，對台灣影響有限，批發菜價連續兩天跌價。據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價36.3元，比昨天的39.9元再降3.6元，降幅近1成；今日交易量1142公噸，也比昨天的1445公噸大減303公噸，減少逾2成。北農分析，颱風影響有限，買氣轉弱，各菜種行情價格跌多漲少。

據北農統計，今（27日）台北市蔬菜到貨量約1142噸，一市場約824噸、二市場約318噸，進貨量較昨日減少，量增菜種有高麗菜、青江菜、茄子、甜椒、青花苔、紅蘿蔔等，量減菜種有大白菜、空心菜、地瓜葉、絲瓜、苦瓜、番茄、敏豆、玉米、蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

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北農表示，今日市況因杜蘇芮颱風對台未造成損害，雖然到貨量減少，但拍賣中氣候不穩而風雨間歇影響，承銷人購買意願不高，買氣偏弱，交易市況趨緩，各菜種行情價格跌多漲少。

北農指出，今日葉菜類進貨量大幅減少，價格下跌，其中高麗菜到貨量約231噸，價格下跌5元；大白菜到貨量約36噸，價格持平；大陸妹到貨量約38噸，價格下跌8元。花果類也是進貨量小幅減少，價格跌多漲少，番茄到貨量約38噸，價格下跌11元。根莖類進貨量大幅減少，價格下跌，竹筍到貨量約26噸，價格下跌2元。

根據農委會最新農業災情統計，截至今天上午11時止，因杜蘇芮颱風影響的農業產物損失約150萬元，主要災損縣市均集中在台東縣，受損作物主要為西瓜、其次為洋香瓜。