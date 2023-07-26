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杜蘇芮颱風強度略減！批發市場買氣弱　菜價全面下跌　　

▲颱風預期心理，消費者搶買生鮮蔬果，菜價應聲而漲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲颱風對雙北地區影響有限，北農蔬果交易量減少，菜價全面下跌。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

杜蘇芮颱風暴風圈持續接近台灣，颱風還沒到，昨天傳統市場、賣場就掀起搶購潮，菜價應聲大漲。但因颱風未登陸對台影響有限，今天菜價明顯回跌，據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價每公斤39.9元，比昨天大降5.5元，今日交易量1449公噸，也比昨天少了94公噸，各菜種行情價格全面下跌。

據北農統計，今（26日）天蔬菜交易量1449公噸，比昨天的1543公噸少了94公噸；蔬菜每公斤平均批發價跌至39.9元，比昨天的45.5元，大降5.5元。包括葉菜類、花果類、根莖類菜價均全面下跌。

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北農分析，今日進貨量較昨日減少，市況因杜蘇芮颱風未登陸對台影響甚微，因到貨量減少，且拍賣中受氣候不穩影響，承銷人存貨多、購買需求減少，買氣偏弱，交易市況趨緩，導致各菜種行情價格全面下跌。

北農指出，今日葉菜類進貨量略增，價格下跌，高麗菜到貨量約348噸，價格下跌7元，大白菜到貨量約54噸，價格下跌5元，空心菜到貨量約19噸，價格下跌9元；花果類的進貨量略減，價格下跌，茄子到貨量約42噸，價格下跌7元；根莖類進貨量也減少，價格下跌，青蔥到貨量約31噸，價格下跌15元。

農委會表示，預估這次受災風險熱區主要為台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等6縣市，受影響嚴重的作物為番荔枝、文旦柚、香蕉、木瓜、番石榴、硬質玉米、葉菜類等。農糧署副署長姚志旺說，比較擔心的是文旦柚，目前首批採收的已進入中果期，原本8月底要採收，希望雨勢不要太大，災害農損越小越好。

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