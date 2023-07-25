杜蘇芮颱風逼近　林務局公告7處國家森林遊樂區休園

▲颱風來襲，太平山等7處國家森林遊樂區預警性休園。（圖／羅東林管處提供）

記者楊惠琪／台北報導

杜蘇芮颱風進入巴士海峽，中央氣象局陸續發布海上及陸上颱風警報。農委會主委陳吉仲今（25日）召開工作會議，確認各項農林漁牧各項整備作業進度。林務局也陸續公告池南、富源、知本、墾丁、雙流、藤枝、太平山等7處國家森林遊樂區預警性休園，其餘11處國家森林遊樂區則正常開園。

根據中央氣象局預報，今起至28日，東半部、中南部、恆春半島將有豪雨，其中花蓮、臺東、恆春半島及高屏山區有局部大豪雨，其他地方有大雨等級降雨的發生機會。

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農委會預估影響較大的縣市有台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣，受影響嚴重的作物為番荔枝、文旦柚、金針、香蕉、木瓜、番石榴、硬質玉米、葉菜類、大豆、芒果、龍眼。農委會呼籲農民儘速採收接近適收期的作物。

陳吉仲在會中指示，花蓮區、台東區、高雄區農業改良場協助在地農民採取防減災作業，一旦發生災情，務必儘速透過農作物天然災害即時回報平台傳遞相關資訊，各產業單位後續辦理天然災害救助，也從速從寬從簡，如有達到天氣參數，亦應立即啟動相關救助措施。

陳吉仲指出，雖然杜蘇芮颱風尚未造成影響，但農糧署、漁業署等產業單位應確實掌握重要農產品供應情形，預為規劃相關產品供應調配措施並視狀況啟動，必要時透過多元媒體管道周知，減少農產品供需異常波動，確保消費者權益。

在漁業方面，有關帛琉籍天使輪貨櫃漂流，漁業署已透過通訊電台及廣播電台持續通知航行漁船加強瞭望，避開漂流貨櫃，並請漁船若發現漂流貨櫃即時通報；此外，漁業署也同意高雄港務分公司將帛琉籍天使輪漂流貨櫃，自外海拖帶吊放東港鹽埔漁港鹽埔泊區漁筏上架區（目前有20只），並請該公司加強防護措施或儘速運離。