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台灣水鹿現蹤中海拔山區　特生中心：台灣生物多樣性回歸

▲台灣水鹿活動範圍擴張。（圖／特生中心提供）

▲保育類野生動物台灣水鹿活動範圍擴張，特生中心樂見代表台灣生物多樣性回歸。（圖／特生中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會特有生物研究保育中心經過三年追蹤，發現原本只在海拔2000公尺以上山區活動的保育類野生動物台灣水鹿，族群有逐漸朝低海拔地帶擴散現象，研究人員多次記錄不同個體的取食行為，甚至在中海拔試驗站辦公廳舍周遭發現大批蹄印、排遺和食痕。特生中心表示，台灣水鹿活動範圍的擴張代表台灣生物多樣性的回歸，也是生態系統恢復平衡的重要指標。

特生中心指出，台灣水鹿為台灣特有亞種保育類野生動物，也是原生最大型的草食動物，早年台灣水鹿蹤跡曾遍佈全台，分布涵蓋海拔300公尺以上區域；但歷經嚴重的棲地破壞和高度獵捕壓力，族群數量大幅減少，分布範圍僅侷限於海拔2000公尺以上山區。

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特生中心表示，根據近3年的研究資料顯示，中海拔地區台灣水鹿野生族群有逐漸朝低海拔地帶擴散的現象，海拔試驗站設置的自動相機，多次記錄到不同個體的取食行為，台灣水鹿活動範圍的擴張，是生態系統恢復平衡的重要指標。

特生中心說，今年4月中海拔試驗站駐站人員並在辦公廳舍周遭林緣發現大批蹄印、排遺和覓食痕跡，牠們沿途取食植物種類包含佛手瓜與李樹等人工植栽，以及大量鵝掌蘗、山芙蓉、山櫻花、台灣野蘋果、和青楓等原生植被嫩葉，檢視監視影像後，得知其為雄性個體，整體活動時間超過30分鐘。

▲台灣水鹿活動範圍擴張。（圖／特生中心提供）

▲特生中心捕捉到台灣水鹿在海拔1600以下山區活動。（圖／特生中心提供）

特生中心中海拔試驗站位於高雄藤枝地區，海拔高度介於1100至2635公尺，全區大部分為針闊葉混合天然林，自民國100年起，在不同海拔梯度系統性架設自動相機樣站，進行野生動物長期監測調查，初期影像資料顯示偶有零星出現的雄性個體，且僅出現在高於海拔1800公尺以上；民國108年後，首度現身於海拔1600公尺以下樣區，迄今已成為台灣水鹿最主要的活動場域。

特生中心表示，台灣水鹿在森林中扮演著重要的生態角色，對森林的更新及物種多樣性的維持具關鍵作用，樂見台灣水鹿活動範圍擴張，但也憂心後續可能衍生的意外事故，與人類和流浪動物衝突等社會議題，這也是生物多樣性保育必須省思的重要課題。

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