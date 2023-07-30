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全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　洪榮宏、龍千玉10餘位唱將飆歌

▲全國城隍爺埔里大會師，由金曲歌王洪榮宏、歌后龍千玉等藝人開唱為城隍爺暖壽。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲全國城隍爺埔里大會師，由金曲歌王洪榮宏、歌后龍千玉等藝人開唱為城隍爺暖壽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風外圍掃過中南部後遠離、卡努颱風也可望不會登陸，不過近日仍為全台各地帶來雨勢，埔里鎮瀛海城隍廟主辦的「全國42尊城隍爺埔里大會師」活動29日晚間冒雨舉行，也帶動觀光熱潮：今天的各縣市城隍齊聚埔里祈安繞境，估計有3000多人共同祈參盛事，讓飯店提早預約客滿，不少埔里居民與店家都表示：「好久沒有這麼熱鬧了！」

昨晚的大型晚會，邀請到綜藝天王康康、藍薰（COS黃小琥）擔任主持，並有金曲歌后秀蘭馬雅、張秀卿、龍千玉、方怡萍，以及金曲歌王洪榮宏、蔡小虎等10多位藝人輪番上台獻唱，台上台下不畏大雨滂沱，熱絡互動、齊心為城隍賀壽。

▲全國城隍爺埔里大會師，由金曲歌王洪榮宏、歌后龍千玉等藝人開唱為城隍爺暖壽。（圖／南投縣政府提供）

南投縣長許淑華也偕立委馬文君、縣議會副議長潘一全及滿場民眾，全程參加在埔里仁愛公園旁舉辦的賀壽晚會；許淑華指出，埔里瀛海城隍廟在921震災受創，但信眾虔誠力挺促成重建，雖然重建完成後又遇上新冠疫情爆發，但瀛海城隍廟管理委員會鍥而不捨，以及潘一全率全體執事人員用心與努力，縣府也支持經費180多萬元，終於擴大舉辦全國城隍大會師盛會，相信在城隍爺等眾神明庇佑下，埔里一定會大發展、全縣更會平安順遂。

▲全國城隍爺埔里大會師，由金曲歌王洪榮宏、歌后龍千玉等藝人開唱為城隍爺暖壽。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，除了祈安遶境，本次活動也將結合觀光與南投農產特色，將行銷給來自各地所有信徒，讓遊客們更瞭解南投宗教文化特色、也能多來埔里旅遊觀光消費，行銷當地農產品。

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