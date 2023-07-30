立委選戰染黑？夫遭爆曾是「天道盟組長」　尚文凱PO文正面回應

▲民眾黨金門縣立委參選人尚文凱。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

民眾黨中央委員會26日通過區域立委提名，由國民黨籍金門縣議會副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱，出馬參選金門縣立委，挑戰現任國民黨立委陳玉珍。網紅「四叉貓」劉宇日前爆料，尚文凱丈夫、歐陽儀雄曾是「天道盟太陽會北部組長」；對此，尚文凱也在臉書正面回應，坦承先生確實有段「黑道過往」，但夫妻兩人回鄉服務已經16年，「不能用過去一直抹殺我們現在的努力！」

網紅四叉貓在臉書爆料，柯文哲找來「美女刺客」尚文凱參選金門立委，但根據過去的一份判決書，發現其夫歐陽儀雄曾是「天道盟太陽會北部組長」，因此大酸柯文哲日前出席而外省掛黑幫「飛鷹幫」活動時稱「飛鷹幫是公益團體」，「不知道這次會不會說天道盟是慈善團體？」

眼見丈夫的黑道過往又被起底，尚文凱29日晚間於臉書發文正面回應，坦承先生確實有段大眾口中所謂「黑道」的過去，「他也接受法律的制裁，為年少輕狂行為付出代價。當我們決定回鄉，投身地方服務的那一天至今已經16年，我們一路誠懇待人、即時處理鄉親的各項服務，每到選舉期間，我先生的過往就要被不斷撻伐！但是，人生不能重來，不能用過去一直抹殺我們現在的努力，今天撐著我們一路走下去的力量，是金門鄉親對我們的認同與支持，未來依然是如此！」

尚文凱說，「我代表民眾黨投入地方立委選舉，是因為認同柯主席對金門的理念！兩岸的政策、金廈連結與地方醫療升級的願景，都是真真實實在幫助金門，也是我會接受徵召的主因！而我也願意站出來，回報這片給我美好時光的土地，我會持續努力為金門打拚！」最後，尚文凱也表示，選戰在即，僅以此篇簡短說明、不再予以回應。