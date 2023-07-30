柯文哲為何辦演唱會？　郭正亮分析背後目的：正在解決自己的問題

▲柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲29日召開首場個人演唱會「KP SHOW」，票價8800元仍吸引大批支持者到場。前立委郭正亮分析，這場活動的募款功能有限，主要是為了凸顯自己的都會屬性，接下來可能會在各地都舉辦，要讓粉絲出來，因為他是沒有立委的總統候選人，他正在解決這個問題。

郭正亮在《中天辣晚報》說，柯文哲演唱會現場只有342個位子，很小，我有問過民眾黨的朋友，這要做募款錢太少了，一張票8800元算下去才多少錢，有些票還用送的，他主要是用不同方式展現他的「都會屬性」，與國民黨、民進黨總統參選人侯友宜、賴清德比較，柯文哲是唯一「有都會屬性」，而且是年輕人的候選人，他就是要凸顯這個特徵。

郭正亮指出，柯文哲的演唱會主要不是募款，而是造勢，且可能會在各地舉辦，因為民眾黨沒有區域立委，所以柯文哲不得不去各縣市辦各種小型的活動，一定要讓粉絲「現身」，從不特定變成特定，有組織、資料，才能把文宣推出去，他就是在找方法，因為選舉就是文宣盤加組織盤，柯文哲正在逐步解決自己的問題。

郭正亮也表示，侯友宜要面對的問題，則是「文宣太少」，有媒體報曝光新北市有塊土地40年沒辦法做到土地重劃，但侯友宜做到了，當地人很感動，可是卻沒有人知道這些故事，他是做事情的人，但宣傳力道太弱，這也牽涉到侯自己說話太少、太客氣、太老實，不會吹噓，應該要把政績講出來。