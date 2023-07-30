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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回憶柯文哲演唱會排練第一天　黃珊珊：我真的覺得會被罵死

▲▼柯文哲KP show。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲KP show。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲KP SHOW演唱會正式落幕，競選總幹事黃珊珊回憶，排練第一天，柯文哲真的唱得不怎麼樣，她看完都覺得門票8800元「會被罵死」，但後來柯文哲努力練習，「讓我最感動的是，他那認真做好每一件事的態度，這就是我認識的柯文哲，做什麼都很認真，包括唱歌與他不熟悉的跳舞」。

黃珊珊說，柯文哲一開始真的就是只想唱歌給大家聽，他希望選舉可以很開心，很歡樂，沒必要整天都是攻擊、抹黑與撕殺，而她接競選總幹事以後，這就變成重要任務之一，找場地、找專業團隊、選歌、設計演唱會橋段、售票、找來賓、讓她最煩惱也最擔心的是，柯文哲必須唱滿唱好兩個鐘頭。

黃珊珊表示，開始正式排練第一天，「我真的覺得，門票8800元，我應該會被罵死，因為阿北真的唱得不怎麼樣！」不過第二次排練，柯文哲有些進步，而第三次，她嚇到了，短短一週的時間，柯文哲已經可以跟上節拍，而且可以跟舞群一起做動作，到了第四次，他已經唱的非常好，她才放下心中的大石頭。

黃珊珊指出，演唱會正式登場時柯文哲雖然有點小搶拍，但是讓她最感動的是，柯文哲那認真做好每一件事的態度，這就是她認識的柯文哲，做什麼都很認真，包括唱歌與他不熟悉的跳舞，演唱會的觀眾，不只是來聽歌的，是認同歌手的認真態度，她相信，選民也是一樣，「我今年初也跟阿北一起騎一日北高完賽，真的覺得騎車比演唱會簡單多了！」

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