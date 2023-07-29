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金門停電28小時火速完成搶修　陳玉珍協同永齡基金會援助受災戶

▲▼金門立委陳玉珍協同永齡基金會援助受災戶。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門立委陳玉珍協同永齡基金會援助受災戶。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、林彥臣／金門報導

杜蘇芮颱風28日強襲金門，當地陸續傳出房屋受損、路樹吹倒及停電等災情，尤其颱風損壞電力設施情形嚴重，停電戶數高達9481戶，造成居民生活不便，也影響公共安全及衛生醫療維運。對此，國民黨籍金門立委陳玉珍致電國防部長邱國正，協調出動兩架次C130軍機，載運台電搶修工程人員，支援金門電力搶修工作，最終在28小時內，火速完成搶修工作。

陳玉珍感謝國防部，在最短的時間內積極調派支援2架次C130機組人員，同時感謝台電王耀庭總經理的全力支援金門電力搶修工作，也感謝台電金門籍子弟發揮「自己家鄉自己救」的精神，主動返鄉投入搶修工作，順利於28小時內完成全島復電，鄉親對於台電團隊高效率搶修深感表謝，山外里里長陳晚開在南雄救災現場對台電團隊的辛勞也高度讚許肯定。
 

▲▼金門立委陳玉珍協同永齡基金會援助受災戶。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍29日親自帶領服務團隊，準備了礦泉水及平安麵等前往慰勉不眠不休搶修電力的台電同仁，代表鄉親感謝這些夾雜汗水與雨水在第一線工作的工程團隊。也表達救災應不分中央地方，才能把災情減低快速復原，讓地區鄉親早日回歸正常生活。

▲▼金門立委陳玉珍協同永齡基金會援助受災戶。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍也提到，由於颱風期間電力中斷造成鄉親生活不便，考量家園一時難以復原，因此與「陳水木議長慈善基金會」合作，提供免費住宿的地方（金金禮寓飯店）讓受災鄉親能有暫時安置喘息的處所。以每日、每戶限一間房間入住方式提供鄉親免費入住。

永齡基金會創辦人郭台銘在得知金門地區颱風災害損失重大後，表達高度關切慰問之意，郭創辦人表示金門是他服役的第二故鄉，對金門鄉親遭遇重大天災感同深受，並協助必要援助，與鄉親共渡難關。

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