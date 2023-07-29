闖侯友宜本命區！　賴清德：當選推長照3.0、0-6歲國家養2.0

▲賴清德與親子同樂。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（29日）上午赴板橋出席「拼豆及夾娃娃親子活動」以及「大井頭福德祠」參香祈福，直搗競選對手侯友宜本命區，賴表示，自己帶過兩個小孩，非常理解年輕家庭養兒育女的各種議題，未來他將會在蔡英文總統打下的「0到6歲國家一起養」、「長照2.0」的基礎下，繼續推動「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」。

賴清德今參加民進黨立委張宏陸、羅致政舉辦「拼豆及夾娃娃親子活動」，與現場小朋友同樂，做拼豆、夾娃娃等，賴清德致詞時提到，過去他也經歷過帶孩子的階段，包括幫孩子洗澡、帶孩子散步、送孩子上學、陪孩子做作業或一同去看電影，或是當孩子面對聯考、學校有重要事情需要出席時，自己都沒有缺席，「現在回想起來，感覺到那段時間是非常甜蜜的回憶」。



賴清德指出，蔡英文上任後，非常重視年輕家庭養兒育女碰到的各種議題，提出了「0-6歲國家一起養」。另外為了要關心與支持年長的長輩，也提出了「長照2.0」，未來他將會在「長照2.0」以及「0-6歲國家一起養」的基礎上，持續推動「長照3.0」與「0-6歲國家一起養2.0」。

對於近期提出的私大補助政策，賴清德表示，希望0-22歲的孩子都能夠得到社會的支持、政府的照顧，不因社經背景的不同，影響他們追逐夢想的權利，原本希望將公私立大學學費差距拉近5成，蔡英文肯定該政策必要性，決定將差距拉近7成，因此未來私立大學生每年可以補助3萬5千元學費，若是弱勢家庭，還可以再多補助1萬5千元至2萬元。

對於直闖國民黨總統參選人侯友宜本命區，羅致政表示，今天母雞跟小雞正式合體，互相拉抬聲勢，板橋這區一方面是新北市府所在地、也就是侯友宜地盤，但從民調看到，侯友宜在新北的支持度也在下降當中，親子活動對爭取更多年輕父母有很大幫助，就按照節奏爭取選民認同。