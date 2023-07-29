郭台銘稱訪美促和平　林濁水直言：跟習近平講才有用

實習記者石嘉豪／台北報導

近日鴻海集團創辦人郭台銘，針對即將於30日啟程的訪美行表示，這趟訪美的目的是為了說服美國的鷹派，「不要把台灣變成烏克蘭」。郭台銘認為台灣人民需要和平，不需要戰爭。對此民進黨前立委林濁水今（29日）於臉書直言，「這些話不是應該去跟習近平講才有用嗎？」

接連兩天至宮廟參拜的郭台銘，27日在新北三峽廣行宮對即將到來的訪美行表示，很多人告訴他，現在美國很多鷹派，很多人質疑他要怎樣說服這些人，郭台銘表示，他自認自己是一個鴿派，並強調會帶來一群可以給美國下金蛋的和平鴿；他曉得美國未來的總統要什麼，也曉得美國參眾兩院的議員要什麼，知道美國老百姓要什麼，他認為，美國人也不要戰爭，他們的老百姓也都要和平。

而郭台銘昨（28日）上午也身穿迷彩軍服赴桃園誠聖宮參拜，他接續表示戰爭無情、和平無價，因此此趟赴美行程的目的，是為了要去向美國的鷹派說服，台灣有這麼好的經濟、科技實力，台灣人民有不同的聲音，需要和平、不要戰爭。

對此，林濁水質疑，美國有哪一個鷹派說過要戰爭，要把台灣變成烏克蘭？沒有這個人，到美國不是白跑一趟？林濁水接著強調，反而中南海一直強調不會對台灣放棄武力，郭台銘不找習近平談找誰？

最後，林濁水更批，「郭台銘簡直怪到不行，比賣水果的韓國瑜更難了解」。