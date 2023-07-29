賴清德推「0-6歲國家養2.0」　柳采葳批：破壞幼教信任關係元兇

▲國民黨台北市議員柳采葳。（圖／翻攝自柳采葳臉書）



記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨總統參選人賴清德29日表示，由於他帶過兩個小孩，非常理解年輕家庭養兒育女的各種議題，未來將會在總統蔡英文打下的「0到6歲國家一起養」、「長照2.0」基礎下，繼續推動「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」。侯友宜競選辦公室發言人柳采葳開嗆，賴清德嘴上在意幼兒政策，卻是破壞幼教體系信任關係的元兇，怎麼好意思談育兒經，把自己包裝成好父親、好政治家的形象？

對於賴清德育兒政策，柳采葳今日在臉書發文質疑，賴清德到新北參加親子活動並在廟口開講，說他過去幫孩子洗澡、帶孩子散步，並大談育兒政策，形象看起來真摯感人，但真的是如此嗎？如果賴清德真的在意幼兒政策，他和他所領導的民進黨就不會看到黑影就開槍，隨意誣陷幼兒園及幼保員。

柳采葳認為，新北餵藥事件以來，賴清德除了放任他的同黨同志說謊造謠外，什麼都沒做，甚至沒有為民進黨造成社會不安道歉，痛批「你們怎麼可以為了選舉、為了政治，犧牲一切及台灣人在意的安穩？嘴上在意幼兒政策，但卻是破壞幼教體系信任關係的元兇，怎麼好意思談育兒經，把自己包裝成好父親、好政治家的形象？」

柳采葳開轟，賴清德在談話中宣布，他將在蔡總統現有的政策上推動「長照3.0」與「0-6歲國家一起養2.0」，用行動選賴清德，無異於選蔡英文，如果民進黨執政八年，天怒人怨已經是社會共識，賴清德還要尊蔡，也就代表在他心中蔡總統的意志遠大於人民的聲音。