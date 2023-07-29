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劉泰英爆「國民黨錢花到哪都不知」　連戰2000年大選花128億元

▲▼ 國史館今（29）日舉行李登輝百年誕辰紀念《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》上下兩冊新書發表會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國史館今日舉行李登輝百年誕辰紀念《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》上下兩冊新書發表會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國史館今（29）日舉行李登輝百年誕辰紀念《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》上下兩冊新書發表會。其中，書中也曝露不少政壇內幕。前國民黨行管會主委劉泰英受訪時，對於2000年連戰選總統也有精彩回憶，他提到，2000年連戰參選總統時花了88億元，最後一個月再要40億元，總共花了128億元，但最終得票率才26%而己。

劉泰英受訪內容，記錄在該書中，劉泰英提到，2000年連戰參選總統他全力支持。1996年為李登輝輔選時，才花10億元，但那一年居然先花了88億元。他是苗栗人，責任區也在苗栗，當他回苗栗輔選時，苗栗縣黨部主委跟他說，「錢都沒發下來」；但劉說「錢都撥下來啦！」國民黨内部不知道把錢用到哪裡去了。最後一個月還來要40億元，因此總共花了128億元，但得票率才26%而己。

此外，劉泰英也提到，他轉到康乃爾大學的時候，李登輝已經在那裡一、兩年了，差不多與他到羅切斯特大學同時，他們常常聚在一起討論學問，還一起修過「高等經濟理論」課程，從師生雙成同學。

劉泰英說，後來賦稅改革結束，他回美國繼續攻讀博士，李登輝先拿到學位歸國，回到農復會任職。後來蔣經國請他當行政院政務委員，之後再任台北市市長，走上從政之路。

今年適逢李登輝先生百歲誕辰暨逝世三週年。國史館特別與李登輝基金會合作擴大舉辦新書、資料庫發表暨學術討論會。國史館指出，自2021年10月起開始進行「李登輝總統僚屬故舊訪談計 畫」，並於今年出版兩冊《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》，訪談對象為長期追隨李登輝的核心僚屬、侍衛、秘書與故舊，分就不同角色的近身觀察，回顧李的政治生涯、民主理念、決策方式，以及領導特質、行事作風；此外，也特別訪談李登輝基金會董事長、李前總統之女李安妮與孫女李坤儀，藉以呈現李較不為人知的一面。
 

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