賴清德：和平跟斯斯一樣有兩種　讓出主權、接受九二共識是假和平

▲賴清德前往「大井頭福德祠」參香祈福。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（29日）上午赴板橋「大井頭福德祠」參香祈福，賴清德致詞時指出，有人說明年是和平跟戰爭的選擇，但跟大家報告，斯斯有兩種、和平也有兩種，有主權的和平跟沒主權的和平，追求和平要確保主權，若沒有主權隨時都可能流離失所，這是假和平。

賴清德今在黨內新北民代陪同下赴板橋「大井頭福德祠」參香祈福，主委游興隆也送上包子、粽子與好彩頭給賴清德，表達祝福。賴清德致詞時指出，大井頭福德祠已經有兩百多年的歷史，幾百年打拼出來的成績，正是台灣精神的展現，現場群眾也齊聲高喊「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」。

賴清德表示，眾神之中，土地公是最基層的神明，也是責任最重的神明，俗話說「庄頭庄尾土地公」。地方里長的工作，也正如土地公一樣繁忙且重要，希望大家給里長們更多鼓勵與掌聲，「自己會持續學習土地公的精神，親力親為，推動國家的進步與繁榮，讓人民安居樂業。」

賴清德直言，明年的選舉，也正是國家方向的選擇，關鍵就是守護主權，台灣這片土地屬於2350萬人，有人說明年是和平跟戰爭的選擇，但跟大家報告，斯斯有兩種、和平也有兩種，有主權的和平跟沒主權的和平，追求和平要確保主權，若沒有主權，隨時都可能流離失所，這是假和平，未來他會持續增強國防力量。

賴清德強調，若可以在對等、尊嚴、平起平坐的模式，我們很願意就兩岸人民的福祉合作，這是台灣追求真和平的一條路。而接受九二共識、主張重啟服貿是假和平，服貿猶如釣魚餌，吞下後將喪失主權、被迫接受一個中國的原則，台灣已走入國際社會，不該走回頭路將經濟鎖進中國。

賴清德指出，相信「只要同心，鐵也會成金」，希望大家對台灣充滿希望與信心，並能與大家並肩努力，持續為民主打拼、為和平奮鬥。