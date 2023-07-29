「金溥聰是對的！」　李艷秋轟藍營小雞：扯後腿只能當臥底辦

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日因「刀刃黨內」引發熱議，媒體人李艷秋29日在臉書發文表示，到目前為止，金溥聰操盤雖不完美，但方向作法是對的，否則國民黨已經瀕臨散伙了，更痛批國民黨小雞「那些扯後腿搞破壞的，在選戰的關鍵時刻只能當臥底辦，若對這些人彎腰曲膝拜託他們歸隊支持，對一直以來大局為重的人如何交待？」

李艷秋表示，金溥聰是對的，小刀一出，異聲四起，但攻擊不是來自對手，而是黨內砲火猛烈，有直接開幹的，有酸言諷刺的，不少人左手抱郭台銘，右手蹭柯文哲，嘴裡罵小刀，開口閉口侯友宜太弱，要朱立倫負責。她質疑，「有這樣的同志，還需要敵人嗎？有這樣的後方，前線打個屁仗？攘外必先安內，扯後腿搞破壞的，在選戰的關鍵時刻，只能當臥底辦，如果對這些人彎腰曲膝拜託他們歸隊支持，對一直以來大局為重的人如何交待？」

李艷秋透露，她看了太多選舉，選戰的操盤人都有相同的特質，就是軟硬兼施、恩威並用。大家在媒體上看到的，都只是金溥聰揮刀犀利的一面，但他一定有低頭請託的時刻，只是沒看到而已。大選還有將近半年的時間，侯友宜已定於一尊，黨內仍有雜音，不外是與自身利益、選舉糧草有關，就是對金溥聰舊恨難了、不罵不爽。若要讓這些人都閉嘴，齊心對抗民進黨主席賴清德是不可能的事，因為他們是國民黨。

李艷秋認為，到目前為止，金溥聰操盤雖不完美，但方向作法是對的，否則國民黨已經瀕臨散伙了。接下來還有最難的三件事：第一，如何處理郭台銘？第二，如何整合柯文哲？第三，如何展現侯友宜的特質和政策？李艷秋說，這雖然是三件事，其實只有一件事，就是如何讓侯友宜變最強，只有他強了，才能和別人談整合，才有機會下架貪腐的民進黨。