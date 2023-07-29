孩子在電影院「用手機看YouTube」引怒火！　媽不滿被罵直接開打

▲兩名穿著粉色衣服的成年人直接在電影院大打出手，畫面全被拍了下來。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

現代許多人習慣在家裡利用串流看電影，似乎忘了到電影院該有的觀影禮儀，巴西一名媽媽帶著孩子到電影院觀看《Barbie芭比》時，居然讓孩子全程使用手機看YouTube影片，讓一旁的女子相當不滿，在放映結束後上前開罵，也引發該名媽媽怒火，最後兩名穿著粉色衣服的成年人直接在電影院大打出手，畫面全被拍了下來。

根據《福斯新聞》報導， 好萊塢電影《Barbie芭比》上映後掀起全球熱潮，不少家長也都帶著小孩前往電影院觀賞，不過巴西有名媽媽卻讓孩子在電影放映期間玩手機、看YouTube影片，引發另一名坐在附近的女子不滿。

透過其他觀眾拍攝到的畫面可以看到，穿著粉色褲子的女子和穿著粉色上衣的媽媽發生口角後，原本準備要離開，結果又走回原位用力地將媽媽推倒在椅子上，這時店內人員立刻衝上前想將兩人隔開，但媽媽站起後不甘示弱地立刻脫下鞋猛打女子。

這段影片在TikTok吸引超過13萬人觀看，許多網友留言表示，「兩個大人的最差示範」、「沒人可以介入她們的打鬥！」但也有不少人認為，不論是成年人或小孩，到了電影院都該遵守禮儀，不要妨礙到他人，「不要把家裡的習慣帶出來」、「互相尊重很重要吧！」