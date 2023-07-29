　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

單親媽欠健保費憂鎖卡延誤就醫　圓融行善團1人1千伸援17萬

▲單親媽欠健保費憂鎖卡延誤就醫 圓融行善團1人1千伸援17萬。（圖／新北市社會局提供）

▲圓融行善團將善款交給錢母，右1為召集人許誥。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

住在泰山區大科里一位錢姓婦女罹患乳癌，因積欠健保費高達19萬元，以為被「鎖卡」而不敢就醫，直到乳房腫瘤爆裂，才緊急送至林口長庚醫院就診，但經診斷已是乳癌末期，且合併肝肺轉移，由於單親撫養子女，生活及經濟陷困，經里長通報泰山區公所，媒合圓融行善團，以1加1每人1千元方式，在半天內匯聚17萬1千元，全數交由錢女媽媽，希望能緊急救援一家生活。

大科里長黃金進表示，錢婦離婚後攜女兒投靠娘家，母親已高齡，父親又於今年初染上新冠肺炎往生，使得原本生活清苦的家境更加雪上加霜。里辦公處雖偶而和社福中心提供新北市實物銀行挹注，但仍無法解決貧困問題。尤其最近錢母提及女兒罹患乳癌卻因積欠健保費而不敢就醫一事，讓他覺得事態嚴重，因此趕緊通報泰山區公所以尋求協助。

▲單親媽欠健保費憂鎖卡延誤就醫 圓融行善團1人1千伸援17萬。（圖／新北市社會局提供）

▲泰山區長鄭淑敏（右3）告訴錢媽媽說，積欠健保費有緊急傷病仍可就醫。

泰山區長鄭淑敏表示，事實上中央健保局在去年就有公告，全台約有60萬人積欠健保費被「鎖卡」，但民眾有緊急傷病，只要去醫院填具「例外就醫名冊」就可看病。另外也可以由村里長開立經濟困難證明，就可以立即開卡就醫。

鄭淑敏說，可能因健保局宣導不夠，或是一般民眾不了解鎖卡後的開卡條件，以致發生錢女這樣罹患重大傷病卻擔心鎖卡而延誤就醫，目前錢女正接受醫院化療，但家境確屬清寒，非常感謝圓融行善團的全力協助。

▲單親媽欠健保費憂鎖卡延誤就醫 圓融行善團1人1千伸援17萬。（圖／新北市社會局提供）

圓融行善團團長許誥和監察人吳叁寶、許萬金、陳安正、團員許朝欽等人，在鄭淑敏區長和黃金進里長的陪同下，於區長室將17萬1千元的善款交由錢母，並關心錢女目前的化療情況。

社會局泰五林社福中心督導劉懿庭亦陪同捐贈，劉懿庭表示，針對本案會持續關懷，並提供相關社會福利服務。

【更多新聞】

►基隆越南語沉浸式樂學夏令營　副市長邱佩琳親臨感受精彩文化

►基隆Podcast分享企業認養候車亭　副市長邱佩琳盼延續父親精神

►68歲綠資深前議員游祥耀離世　他憶過往喊：正義武士持續流傳

►基隆情殺案！男持刀殺死女友 　警封鎖現場調查

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

ET快訊
男女「颱風天登山」受困　恐吃25萬罰單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

法扶相助被害者不再無助　新北社會局邀網絡觀影研討

單親媽欠健保費憂鎖卡延誤就醫　圓融行善團1人1千伸援17萬

連三天！2023世界客家博覽會開幕晚會　8／11-13桃園青埔登場

杜蘇芮「強襲金門」8825戶停電　台電動員搶修已復電72%

杜蘇芮遠離！壽山動物園、崗山之眼「7／29休園1天」環境整頓

桃園大廟景福宮9／29未婚聯誼　主委簡征潭籲女性快報名

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

台南治水工程提前竣工　順利通過杜蘇芮颱風考驗

國家卓越建設獎　台南市工務局奪11項大獎表現亮眼

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

婦偷拿備用鑰匙悠哉闖空門　屋主親戚怒轟：不是第1次

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

法扶相助被害者不再無助　新北社會局邀網絡觀影研討

單親媽欠健保費憂鎖卡延誤就醫　圓融行善團1人1千伸援17萬

連三天！2023世界客家博覽會開幕晚會　8／11-13桃園青埔登場

杜蘇芮「強襲金門」8825戶停電　台電動員搶修已復電72%

杜蘇芮遠離！壽山動物園、崗山之眼「7／29休園1天」環境整頓

桃園大廟景福宮9／29未婚聯誼　主委簡征潭籲女性快報名

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

台南治水工程提前竣工　順利通過杜蘇芮颱風考驗

國家卓越建設獎　台南市工務局奪11項大獎表現亮眼

北市大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女子「路過被拉扯」肩膀擦挫傷

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

美國6月PCE年增3.0%　放緩至2年多來低點

70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

爸爸LINE誤傳情色片！　女兒尬爆求救：該怎麼回？

哪一道「熱炒料理」最代表台灣？　鄉民激推它：每次上菜瞬間消失

統神季後賽最大對手！FAK輔助鬼開終結詛咒、地獄豬晉級路艱困

埋凍土「4.6萬年線蟲」一澆水就復活！　還產下100多個後代

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊：我怎麼了？

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

杜蘇芮吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

杜蘇芮強襲金門8825戶停電　台電復電72%

單親媽欠健保費憂鎖卡　圓融行善團伸援17萬

壽山動物園、崗山之眼7／29休園1天

法扶相助被害者不再無助　新北邀網絡觀影研討

桃園大廟景福宮9/29未婚聯誼　籲女性快報名

2023世界客家博覽會開幕　8/11-13桃園青埔登場

台南治水工程通過杜蘇芮颱風考驗

八條通竟前往警所諮詢罰單南警手到擒來

快訊／強風狂吹！高雄多處路樹倒

蔣絜安：花若芬芳，蝴蝶自來

蒜頭糖廠五分車新車廂亮相

台南市工務局奪11項大獎表現亮眼

更多熱門

相關新聞

法扶相助被害者不再無助　新北邀網絡觀影研討

法扶相助被害者不再無助　新北邀網絡觀影研討

2017年哈維﹒韋恩斯坦性騷擾事件後，＃Me Too運動席捲全球。新北市家防中心與財團法人法律扶助基金會新北分會合作，於28日下午在板橋府中15地下1樓放映廳舉辦「法扶相助，被害者不再無助！」新北法扶日電影賞析，邀社工及網絡單位觀賞電影She Said《她有話要說》，並邀台灣高院刑事庭法官及新北地檢署婦幼專組檢察官及法扶律師。

淡水漁會歡慶漁民節　新北表彰模範漁民

淡水漁會歡慶漁民節　新北表彰模範漁民

板橋里長蔡明輝結合惜食　送愛心便當給獨老

板橋里長蔡明輝結合惜食　送愛心便當給獨老

淡北道路成功決標　拚2029年完工通車

淡北道路成功決標　拚2029年完工通車

杜蘇芮雨炸台2線　聯結車過彎打滑撞電線桿

杜蘇芮雨炸台2線　聯結車過彎打滑撞電線桿

關鍵字：

新北健保費救助

讀者迴響

熱門新聞

美男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮讓他超自豪

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

鳳梨爆她偷拍對話外流、打電話要錢！罔腰發聲了

鳳梨認曾吸毒！蝦皮搜「K盤」：5星好評附圖

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

鳳梨墮胎「對質私訊」扯出罔腰！

男女颱風天登山受困　

馮語婷再開炮！爆鳳梨拉K「是持續發生的」

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

法國男「極限運動失手」68樓墜落身亡

宜蘭規模4.5地震　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面