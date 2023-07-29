單親媽欠健保費憂鎖卡延誤就醫　圓融行善團1人1千伸援17萬

▲圓融行善團將善款交給錢母，右1為召集人許誥。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

住在泰山區大科里一位錢姓婦女罹患乳癌，因積欠健保費高達19萬元，以為被「鎖卡」而不敢就醫，直到乳房腫瘤爆裂，才緊急送至林口長庚醫院就診，但經診斷已是乳癌末期，且合併肝肺轉移，由於單親撫養子女，生活及經濟陷困，經里長通報泰山區公所，媒合圓融行善團，以1加1每人1千元方式，在半天內匯聚17萬1千元，全數交由錢女媽媽，希望能緊急救援一家生活。

大科里長黃金進表示，錢婦離婚後攜女兒投靠娘家，母親已高齡，父親又於今年初染上新冠肺炎往生，使得原本生活清苦的家境更加雪上加霜。里辦公處雖偶而和社福中心提供新北市實物銀行挹注，但仍無法解決貧困問題。尤其最近錢母提及女兒罹患乳癌卻因積欠健保費而不敢就醫一事，讓他覺得事態嚴重，因此趕緊通報泰山區公所以尋求協助。

▲泰山區長鄭淑敏（右3）告訴錢媽媽說，積欠健保費有緊急傷病仍可就醫。

泰山區長鄭淑敏表示，事實上中央健保局在去年就有公告，全台約有60萬人積欠健保費被「鎖卡」，但民眾有緊急傷病，只要去醫院填具「例外就醫名冊」就可看病。另外也可以由村里長開立經濟困難證明，就可以立即開卡就醫。

鄭淑敏說，可能因健保局宣導不夠，或是一般民眾不了解鎖卡後的開卡條件，以致發生錢女這樣罹患重大傷病卻擔心鎖卡而延誤就醫，目前錢女正接受醫院化療，但家境確屬清寒，非常感謝圓融行善團的全力協助。

圓融行善團團長許誥和監察人吳叁寶、許萬金、陳安正、團員許朝欽等人，在鄭淑敏區長和黃金進里長的陪同下，於區長室將17萬1千元的善款交由錢母，並關心錢女目前的化療情況。

社會局泰五林社福中心督導劉懿庭亦陪同捐贈，劉懿庭表示，針對本案會持續關懷，並提供相關社會福利服務。