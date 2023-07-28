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快訊／《性別平等教育法》修法三讀通過　未成年禁止師生戀

▲▼立法院院會 性別平等教育法三讀 敲槌 蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會性別平等教育法三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院院會今（28日）三讀通過性別平等教育法修正案，考量師生權勢不對等及未成年學生心智發展尚未成熟，條文明定學校師長不得與未成年學生發展親密關係，若為成年學生，則校長或教職員工不得利用不對等權勢關係發展親密關係。學生因校園性別事件受損害，行為人應負損害賠償責任，若加害者是校長，要負擔損害額3倍至5倍的懲罰性賠償金。

在性平法第三條中，有關「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，也就是校長或教職員工與「未成年學生」發展親密關係，或利用「不對等之權勢關係」，在執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，自應遵守專業倫理，不得與學生發展有違專業倫理的行為。

對於性平法中「學生」的定義，除一般學生外，包括進修退廣部、交換學生、實習學生或研修生等，都被列為性平法適用對象，換言之，學生進行校外實習場域也適用性平法，跟學生實習相關的指導人員會納入規範。

三讀條文也規範，為校園裡的「不對等之權勢關係」不被濫用，保護處於不利地位的學生，使其避免遭受傷害。考量未成年學生心智發展尚未成熟，三讀條文明定，學校師長不得與未成年學生發展親密，同時也於相關條文中，增訂「不得利用不對等之權勢關係」文字。

對於修法，民進黨立委林宜瑾表示，在修法過程中，自己力倡完備對「師生戀」的法律規範，全面禁止學校職員與未成年學生發展「親密關係」，違者終身不得聘用。也謝謝行政院以及教育部的從善如流，能在法規面往前跨出一步，看見未成年學生所身處校園的特殊性，並建構更為嚴密的專業倫理規範，對校園中的權力作出約束。

林宜瑾指出，在修法過程中，自己也不斷提醒教育部，必須對「親密關係」做出明確定義，以我的提案版本為例，就是參考《家庭暴力防治法》的定義方向。當時教育部回應，要再與專家學者整理不同類型與樣態，呼籲教育部應盡速訂出準則，不讓法規有任何模糊空間。

民進黨立委范雲指出，本次修法在「師對生性別事件」上有四個突破性的改革，第一、調查小組成員全部外聘，避免校內權力的干擾。第二、打破原本必須「原校處理三次後」才能向上救濟的不合理；未來，學生不服校內調查與處理結果，可直接向主管機關申復。第三、杜絕狼師，「一對多併案調查」、「擴大調查」明定入法。第四、學校教評會改變性平會懲處建議時，被害學生有向教評會陳述意見的權利，從此，被害學生不再是被噤聲的當事人。

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