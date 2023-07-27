南投縣食農教育推廣暨職人學院揭牌　輔導青農考取無人機證照

▲南投縣食農教育推廣暨職人學院掛牌啟用，將輔導青農考取無人機（植保機）證照。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣因應農村人口老化趨勢，鼓勵青年返鄉投入農業，匡列1500萬元預算作為青農發展基金，並與南開科大合作、結合產官學資源，開辦南投縣食農教育推廣暨職人學院。

該學院設於南開科大文化創意與設計系館，26日在南開科大學樸華樓演講廳舉行掛牌成立儀式，由副縣長王瑞德主持，南開科大董事長容繼業、校長江昭龍、各系所主任及業界代表都出席見證；除會場設有食農教育展示攤位及講座，也同步辦理無人機（植保機）課程，輔導青農考取無人機操作證專業證照，縣府農業處期許以科技方法進行病蟲害防治及肥培管理，省時省工並提升效益，達到農業科技化並間接鼓勵青年返鄉務農。

王瑞德表示，食農教育推廣暨職人學院為南投縣支持青農、落實「科技農業 •青農回投」理念的實際行動，將作為食農教育推廣、專業人員培訓之基地，以提升青農基礎農業知識，培養第二專長，希望青農能借助科技及創新，達到克服人力問題、提升效益及提高品質的目標，使農業能永續發展。

縣府指出，已訂定「南投縣食農教育推動會設置要點」，並成立南投縣食農教育推動會，期透過職人學院鼓勵更多青年農民參與食農教育專業人員培訓，推動食農教育人才培力，結合本縣農業生產及觀光資源，導入支持認同在地農業、培養均衡飲食觀念、珍惜食物減少浪費、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業、地產地消永續農業等食農教育理念，透過補助食農教育教案或遊程等方式，發展南投縣特色亮點旅遊，以觀光生態與產業兼顧為目標，發展具地方亮點之食農教育。

南開科大校長江昭龍說，該校的定位就是與南投共生共榮，很高興能夠與縣府共同辦理職人學院，未來期以該校院所教育、師資及設備資源為基礎，培力人才，助益產業發展及農產行銷推廣全面提升。