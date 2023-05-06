微電車主注意！彰化已4700輛掛牌　警方加強取締...改裝可罰5400

▲監理站將會同警方加強取締未掛牌及改裝微形電動二輪車。（圖／彰化監理站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

騎乘電動二輪車駕駛人要注意了，據統計自去年11月30日起納管、投保強制汽車責任險已有4700輛掛牌，彰化監理站提醒駕駛人，即日起只要新購車輛，需掛牌者免收450元牌照及規費 ，未來將不定期會同警察局交通隊，於微型電動二輪車經常出入路段，針對違規改裝車輛加強取締，最高可處罰鍰5,400元。

實施電動二輪車掛牌上路已有半年時間，據彰化監理站統計已有4700輛掛牌上路，但彰化地區仍然可見到民眾或移工雙載、騎著未掛牌的二輪車、有的甚至沒有戴上安全帽，在大馬路上穿梭在車陣中，險象環生。

彰化監理站劉昌烈站長表示，微型電動二輪車如果非法改裝，最高可處罰鍰5,400元，騎乘上路駕駛人需年滿14歲、務必戴安全帽、最高限速25公里、不可載人、不可酒駕、不可擅自改裝車輛、應依標誌、標線、號誌指示行駛等等，請車主務必多加留意，以免違規受罰。

監理站提醒，已上路使用中的舊車仍須在2024年11月29日前申請投保強制汽車責任險及領牌，未掛牌者將處1,200元到3,600元，若於今年12月31日前辦理領牌登記，車主僅須自負保險費，免收450元牌照和行照規費，呼籲民眾儘早辦理。