灌水財報炒股201億落跑　康友-KY黃文烈泰國解送返國羈押禁見

▲康友-KY前董事長黃文烈（白帽戴手銬）落跑出境被通緝，逃往泰國落網，今（21日）被押解回台歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

已下市的台股前股后康友-KY，2020年間爆發掏空201.6億元弊案，董事長黃文烈同年7月落跑出境，台北地檢署2022年起訴後，黃男因無故不到案被台北地院通緝，今年5月在泰國被拘留，我方檢警調透過國際合作，今（21日）將黃男押解返台歸案，法官開庭調查，訊問到深夜10點多，裁定黃男羈押禁見。

法官今晚8點多開庭，黃文烈把責任推給同案在逃被通緝的共犯、廈門房產大亨王命亮，推稱王男的班底操作不實財報與炒股，他不知詳情也不認識那些人，他在2020年4月間親自送件到士林戶政事務所申請放棄中華民國國籍，因他已有新加坡永久居留權，想歸化星國，2020年7月出境，是去新加坡看廠房。

黃文烈辯稱，在國外看新聞才知道自己被搜索偵辦，但他沒收到任何出庭通知，他知道女兒黃子庭在台被捕被起訴、至今仍被限制出境，但他宣稱「已經跟女兒沒聯繫」。法官問他對於有逃亡之虞可能被羈押的意見，黃男說沒意見，僅否認自己沒參與犯罪、沒有變造湮滅證據或勾串共犯與證人之虞。

▲黃文烈擔任康友-KY董事長時，曾受訪吹噓營收願景。（圖／資料照）

檢察官主張黃文烈逃亡期間改用萬那杜護照，並藏匿本案犯罪所得不知去向，家人長期旅居國外，黃男有接應逃亡的人脈，加上身為本案犯罪支配者，又變換通訊方式操縱全局，有逃亡、勾串滅證之虞，請求羈押禁見黃男，以符合公益與比例原則。

法官裁定理由指出，黃文烈出境多年，在國內已無住居所，並申請取得新加坡國籍，經通緝到案否認犯罪，案情有待與共犯、證人對質詰問釐清，加上黃男實質掌握犯罪所得流向與相關事證，所涉為最輕本刑7年以上徒刑的重罪，有相當理由認為黃男有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾慣共犯或證人之虞，有必要予以羈押以利進行審判、執行程序，因此裁定羈押禁見，並促請看守所隨時留意黃男健康狀況，適時給予必要的醫療救助。

康友-KY登記設立於英屬開曼群島，2015年3月25日起在台灣證券交易所掛牌上市，股票代號6452，號稱疫苗及輸液生產大廠，2018年10月公布前3季總營收逾37億元、創歷史新高，股價應聲大漲，1個月內從每股361元飆到最高每股538元，一舉成為生技股王，更短暫躍登當時台股股后，僅次於股王大立光。

但此時傳出黃文烈無預警出售持股，康友-KY股價連續半個月跌停，一路摔到每股125元，2019年底回升到280多元，隨即在2020年7月間，又傳出對岸銀行提告向康友及黃男催討逾台幣3億元債務，接著公司總經理等高階主管與簽證會計師全部辭任，引爆長期隱匿財報不實的弊端。

檢調追查發現，黃文烈同年7月21日就落跑出境，康友-KY年年發放高額現金股利，根本是打腫臉充胖子的假象，資金來源全靠發行新股所得股款或向銀行貸款，康友-KY吹噓成生產主力的對岸安徽「六安華源」製藥廠，整廠機器設備早就被黃男拿去貸款共台幣7億餘元挪用，形同空殼。

▲康友-KY前董事長黃文烈逃亡海外多年被通緝，在泰國落網被留置，今（21日）押解返台歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

檢調還查出黃文烈涉勾結股市金主、作手，以相對成交等方式拉抬康友-KY股價、製造交易活絡榮景，吸引成千上萬股民追買，黃男逢高趁機出脫套利，把錢多層轉帳規避查緝，匯到人頭帳戶繼續炒股，再加上灌水財報向銀行詐貸，掏空共201.6億元留下爛攤。

康友-KY股價在2020年8月崩盤到每股50多元，最後因做不出財報，股票下市淪為壁紙。北檢去年依《證券交易法》財報不實、操縱股價與《銀行法》詐欺銀行等罪嫌，起訴黃男等29人，北院於2022年11月25日對黃男和妻子陳淑慧、兒子黃子晏發布通緝，時效到2057年。

已歸化新加坡籍的黃文烈今年5月24日入境泰國，被泰國執法機關依我方調查局、刑事局提供的通緝資料拘留，經密切協調合作，今下午3點多押解黃男搭機返台，由刑事局完成初步詢問後，晚間7點多解送北院歸案。