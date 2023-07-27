嘉義縣推長者護足甲　 7鄉鎮市450位獨老受惠

▲▼ 嘉義縣社會福利再+1 弱勢長輩剪趾沒煩惱 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與中華健康促進及照護協會合作，訓練志工幫獨居或無法彎腰的長輩修剪腳趾甲，協會捐贈市值近百萬元的高規格義剪器和耗材，由社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁接受器材，預估有7個鄉鎮市、16個社區關懷據點服務的弱勢、獨居、雙老等450位長者受惠。

為照顧嘉義縣弱勢長輩，嘉義縣社會局與協會推出「足步踏實～公益剪趾」計畫，為長輩修剪腳趾甲，協會並提供志工訓練經費及器材，社會局長張翠瑤在112年社區照顧關懷據點第三次聯繫會報中，特別致贈代表協會理事長與會的常務理事劉銀冰感謝狀，感謝協會照顧獨居長輩的用心，並將這項服務告知現場近200個社區幹部，幹部可轉介村中有需求的長輩，協會將派出志工為其服務。

社會局指出，公益剪趾計畫經4個月的召募、培訓，辦理3場說明會及2天培訓課程，已訓練33名志工人力，結合社會資源及專業團隊，預估有7個鄉鎮市至少450人受惠。

劉銀冰表示，高達8成的長者通常患有足部問題，不少病變主因來自腳趾甲未適當修剪，協會決定贊助義剪培訓費用，邀請台北醫甲館嚴炯誥醫師團隊為志工進行專業訓練，配合社區關懷據點的功能，讓志工深入村落照顧長者。

張翠瑤指出，嘉義縣老人人口比例近22%，是全國老化最嚴重的縣市，因此必須努力推動高齡者照護政策，感謝參與義剪培訓的志工，犧牲假日造福嘉義縣鄉親，照顧老人家ㄟ「腳金頭仔」。