　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣推長者護足甲　 7鄉鎮市450位獨老受惠

▲▼ 嘉義縣社會福利再+1 弱勢長輩剪趾沒煩惱 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣社會福利再+1 弱勢長輩剪趾沒煩惱 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與中華健康促進及照護協會合作，訓練志工幫獨居或無法彎腰的長輩修剪腳趾甲，協會捐贈市值近百萬元的高規格義剪器和耗材，由社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁接受器材，預估有7個鄉鎮市、16個社區關懷據點服務的弱勢、獨居、雙老等450位長者受惠。

▲▼ 嘉義縣社會福利再+1 弱勢長輩剪趾沒煩惱 。（圖／嘉義縣政府提供）

為照顧嘉義縣弱勢長輩，嘉義縣社會局與協會推出「足步踏實～公益剪趾」計畫，為長輩修剪腳趾甲，協會並提供志工訓練經費及器材，社會局長張翠瑤在112年社區照顧關懷據點第三次聯繫會報中，特別致贈代表協會理事長與會的常務理事劉銀冰感謝狀，感謝協會照顧獨居長輩的用心，並將這項服務告知現場近200個社區幹部，幹部可轉介村中有需求的長輩，協會將派出志工為其服務。

▲▼ 嘉義縣社會福利再+1 弱勢長輩剪趾沒煩惱 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局指出，公益剪趾計畫經4個月的召募、培訓，辦理3場說明會及2天培訓課程，已訓練33名志工人力，結合社會資源及專業團隊，預估有7個鄉鎮市至少450人受惠。

劉銀冰表示，高達8成的長者通常患有足部問題，不少病變主因來自腳趾甲未適當修剪，協會決定贊助義剪培訓費用，邀請台北醫甲館嚴炯誥醫師團隊為志工進行專業訓練，配合社區關懷據點的功能，讓志工深入村落照顧長者。

張翠瑤指出，嘉義縣老人人口比例近22%，是全國老化最嚴重的縣市，因此必須努力推動高齡者照護政策，感謝參與義剪培訓的志工，犧牲假日造福嘉義縣鄉親，照顧老人家ㄟ「腳金頭仔」。

ET快訊
宜蘭大地主過世...留170筆房地產　繼承人付不出1.4億遺
糾結颱風假！專家曝「明風險最高縣市」　今夜到明晨風雨最猛
離奇命案！男倒「無水水溝內」死亡
江宏傑日本美女律師是王牌！　專攻離婚經歷超猛
LIVE／明5縣市「達颱風假標準」　氣象局最新說明
快訊／汽車零件大廠董座驟逝！　公司聲明
快訊／真的掰了！　知名手遊確定停運

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義東石海之夏8月登場 五大特色主題吃喝玩樂

融合休閒、生態、人文藝術內涵　埔里哲學步道修繕竣工啟用

嘉義縣推長者護足甲　 7鄉鎮市450位獨老受惠

雲縣本土登革熱今新增確診6例　累計97例...古坑最多佔87例

台南消友會第一辦事處　致贈慰問金及工作獎勵金肯定第一大隊

爸爸親像山　台南勞工模範父親當選名單出爐

明星公益棒球賽9／2斗六登場　人瑞阿嬤揮棒盼球票開賣全壘打

2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽28開打　黃偉哲邀請全國球迷為賽事加油

宜蘭縣府打造「五漁村」旅遊新景點　特色美食徵選開跑

嘉義縣東石海之夏8月登場　衛生局強化食安把關

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

嘉義東石海之夏8月登場 五大特色主題吃喝玩樂

融合休閒、生態、人文藝術內涵　埔里哲學步道修繕竣工啟用

嘉義縣推長者護足甲　 7鄉鎮市450位獨老受惠

雲縣本土登革熱今新增確診6例　累計97例...古坑最多佔87例

台南消友會第一辦事處　致贈慰問金及工作獎勵金肯定第一大隊

爸爸親像山　台南勞工模範父親當選名單出爐

明星公益棒球賽9／2斗六登場　人瑞阿嬤揮棒盼球票開賣全壘打

2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽28開打　黃偉哲邀請全國球迷為賽事加油

宜蘭縣府打造「五漁村」旅遊新景點　特色美食徵選開跑

嘉義縣東石海之夏8月登場　衛生局強化食安把關

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

杜蘇芮打亂海上交通！離島船班明天138航次取消

餅總肯定陳重羽蹲捕成長　等待林岱安回歸戰力加分

央行6月不升息關鍵曝光！　理事憂澆熄內需

萬安警報大響！　黑柴同步抬頭「仰天長嚎」：嗷嗚～你語法錯了

女胃痛一直沒好！一照「0.6公分石頭」卡住了　掉在1位置更嚴重

網紅「白癡公主」+女警示範防身術！宣導租屋安全、防跟蹤性騷

騙130萬不停手「再匯63萬可拿獲利」　失業男淪車手...這下慘了

颱風杜蘇芮攪局　U12少棒賽如期開打規劃備用球場

蔣萬安「雙城論壇」講稿要審核？　陸委會：天方夜譚，從未有過

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

地方熱門新聞

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

即／賓士新手載2歲兒遭救護車撞

嘉義市災害應變中心一級開設

嘉義縣災害應變中心一級開設

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼

嘉市府總動員強化防颱整備

又見「e-tag及台電」詐騙簡訊勿點擊連結！

官員貪污無罪卻遭休職1年　檢察官曝原因

桃機送機被指耍特權　張善政：僅與部長寒暄

蒜頭糖廠五分車新車廂亮相

台南尚無明顯風雨黃偉哲提醒嚴陣以待

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

竹山靈德廟城隍慶祝192年聖誕

淡北道路成功決標　拚2029年完工通車

更多熱門

相關新聞

嘉義縣三局處長女力上任

嘉義縣三局處長女力上任

嘉義縣長翁章梁日前主持辦理嘉義縣政府教育處長李美華、社會局長張翠瑤及人事處長陳怡秀佈達典禮，由行政院人事行政總處人事長施能傑親臨監交；翁縣長期勉，未來在大家攜手努力下，新嘉義將越來越好。

台灣高鐵助弱勢少年遊台北

台灣高鐵助弱勢少年遊台北

關鍵字：

嘉義縣護甲張翠瑤

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

江宏傑眼眶泛紅哭了！

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面