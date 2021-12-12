嘉義縣政府提供平等機會　三局處長女力上任

▲嘉義縣政府新任教育處長李美華、社會局長張翠瑤、人事處長陳怡秀佈達典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前主持辦理嘉義縣政府教育處長李美華、社會局長張翠瑤及人事處長陳怡秀佈達典禮，由行政院人事行政總處人事長施能傑親臨監交；翁縣長期勉，未來在大家攜手努力下，新嘉義將越來越好。

翁章梁說，嘉義縣政府今日布達三位局處首長，三位主管都是從最基層公務員做起，經過二三十年努力受到肯定，接任大位當上局處首長；他們從出社會考上公務員，便奉獻於公職中，經過歷練後，國家給給予機會讓他們擔當此大任。

「典禮中另一個重要特色，今日佈達的三位主管都是女性！」翁章梁指出，嘉義縣政府提供平等機會，讓有能力的女性擔任主管，共同來服務嘉義縣民，讓女性於職場中同樣受到重視。

新任教育處長由原代理處長李美華真除，李美華為國立嘉義大學教育行政與政策發展研究所畢業，歷任課員、專員、科長、秘書及副處長等職務，在真除前曾分別代理2次教育處處長。

代理教育處長期間，李美華積極推動嘉義縣公立國小課後照顧及夜光天使開辦率、義竹鄉光榮國小於110學年度轉型成為縣內第一所KIST實驗小學；爭取中央專案補助新台幣3億3627萬元，辦理新建、擴建中央廚房工程案及學校午餐聯合食材採購運送案、爭取全民運場地修繕經費計1億1112萬元，進行縣立田徑場、縣立體育館、水上鄉全民運動館新(整)建等案，對於嘉義縣繁雜的教育的運作發展瞭若指掌，並在其督導下，能穩定持續的推動與發展。

新任社會局長張翠瑤是國立成功大學歷史學系大學畢業，歷任課員、課長、秘書、副處長及副局長等職務，張翠瑤擔任副局長時曾代理過3次局長，期間深耕老人照顧體系部份，結合民政、衛政及民間團體佈建老人食堂、社區照顧關懷據點、長照C點、長青活力站等社區老人服務據點，3年來涵蓋率從39%達64.9%。

此外，為紓解高齡人口照顧幼齡人口與隔代教養困境，嘉義縣第一所公共托育家園已於110年11月12日於大林鎮大埔美工業區內揭牌，讓民眾安居，將成為嘉義縣轉型的後盾。

原人事處長劉燦慶榮陞交通部人事處副處長，翁縣長期許，在劉處長帶領下，未來可增進地方與中央的人員及業務交流；人事處長職務由國立中山大學人事室主任陳怡秀陞任，新任人事處長陳怡秀是國立嘉義大學管理學院碩士畢業，扎實地從基層做起，自書記、課員、人事管理員、主任，經20年公務歷練陞任本府人事處處長職務，學經歷完整，翁章梁期許，人事處在其帶領下，有助於建構具精實有執行力的行政團隊。

翁章梁祝福卸任處長劉燦慶在交通部再創新局外，同時也砥礪新任處長李美華、陳怡秀及新任局長張翠瑤所帶領的團隊，能秉持用人唯才、適才適所的用人原則，結合邁向農工大縣治理願景，共創嘉義縣新時代。