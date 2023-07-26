大阪29歲男持刀闖國中校園　崩潰大喊：救救我！110師生緊急撤離

▲嫌犯持菜刀闖入國中校園，所幸並未造成人員傷亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府富田林市一間國中26日上午遭不明男子持刀闖入，教職員發現後，立刻要求他把刀放下。而男子則是不斷重複道，「我生病了，快救救我，再這樣下去我真的會殺人。」警方獲報後隨即到場將其逮捕，所幸這起突發事件並未造成當時在校的110名師生受傷。

根據《產經新聞》報導，大阪市立藤陽中學26日上午11時左右遭29歲男子大內紳司闖入，當時他手持菜刀，從未上鎖的校門進入校園。教職員發現後隨即與他斡旋，並報警。

教職員先是要求他把菜刀放下，好好商量，但是男子不斷崩潰大喊，「我生病了，快救救我，再這樣下去我真的會殺人。」一旁的教師開始分工合作，一邊說服男子冷靜，一邊通知其他師生。雖然目前是暑假時間，但是因為有社團活動以及學生自主參加的讀書會，因此事發當時校園內仍有約110名師生。

校方為了避免男子接觸到學生，暫時將他引導至保健室，隨後立刻疏散所有學生，並要求學生即刻返家。警方接獲通報後隨即趕往現場，並依入侵建築物嫌疑以現行犯逮捕該名男子。

據悉，校門是因為暑假期間仍有學生出入，才沒有上鎖，沒想到卻成為男子闖入校園的漏洞。