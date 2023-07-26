時隔13天露面！金正恩參謁烈士墓強調「朝中友誼」　慶戰勝節70周年

▲金正恩25日前往平壤參謁祖國解放戰爭參戰烈士墓。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）即將迎來明（27）日的「戰勝節」70周年，為此當局邀請俄羅斯國防部長蕭依古、中國中共中央政治局委員李鴻忠率代表團訪平壤，預估將舉行盛大的夜間閱兵儀式。為此，北韓最高領導人金正恩時隔13天再度公開露面，分別參謁參戰烈士墓、中國人民志願軍烈士陵園，向毛澤東戰死的長子毛岸英獻花。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩自從13日視察指揮新型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」試射後，時隔13天再度於昨（25）日在公開鏡頭前露面，率領國防相姜順南等眾官員參謁位於平壤的祖國解放戰爭參戰烈士墓，向烈士墓獻上花束，強調戰勝節象徵著驅趕帝國主義、擁護自主權的絕對勝利。

金正恩表示，「共和國（指北韓）的第一批守護者，他們在地球東方的一角頑強守護著反帝鬥爭的前哨站，並迎來7月27日的奇蹟，這是我國軍隊和人民決死保衛祖國名譽和自主權、既傑出且熱烈的愛國偉業的勝利；同時，為美帝（指美國）這侵略的元凶帶來永遠也洗不清的恥辱和失敗，是阻止下一場世界大戰發生的人類史上的大勝利。」

金正恩強調，「戰勝世代（指上一代）獻上鮮血和生命換來的珍貴戰勝，以及在絕不屈服於美帝的決戰中換取的百勝，.....只有在偉大的合作下發揮英雄精神、繼承鬥爭模範，才能成為全球最有尊嚴、擁有自主權的強國朝鮮民主主義人民共和國，必將永遠平步青雲。」

另外，金正恩在胞妹金與正（朝鮮勞動黨副部長）、組織書記趙甬元、外務相崔善姬、國防相姜順南等心腹的陪同下，前往位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園參謁，向烈士塔獻上寫著「中國人民志願軍烈士將得永生」的花環，同時也向毛澤東的長子毛岸英的墳前獻上花束。

▲▼金正恩25日前往平安南道檜倉郡參謁中國人民志願軍烈士陵園。（圖／路透）

金正恩在現場表示，「（中國人民志願軍）以英雄式的犧牲奉獻精神，聲援我國人民反對美帝的神聖鬥爭，中華兒女們如此崇高的精神，為社會主義理念和永遠不滅的朝中親善關係墊下基石。」

據悉，有傳言指出毛岸英參與韓戰的過程中，在煮蛋炒飯時突然遭到美軍轟炸而死。

俄羅斯國防部長蕭依古已於25日抵達平壤順安國際機場，由外務相姜順南、人民軍總政治局長鄭京澤等北韓軍政高層在現場迎接；至於李鴻忠等中國代表團則尚未傳出抵達平壤的消息。