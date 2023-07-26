俄防長飛抵平壤！金正恩派「北韓正妹軍官」迎接　紅毯百人陣仗曝

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯國防部25日晚間表示，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）率團抵達北韓，平壤順安國際機場為俄羅斯代表團舉行了正式歡迎儀式，北韓國防相強純男也親自迎接。從俄軍曝光的影片中可見，北韓出動人民軍儀隊奏樂，將近百人陣仗沿著紅毯列隊並舉著歡迎標語，還特寫了一名北韓正妹軍官。

▲蕭依古訪問平壤，北韓人民軍出動百人大陣仗迎接，還拍到一名北韓正妹女軍。（圖／翻攝自俄羅斯國防部影片）

根據路透社報導，北韓官媒朝鮮中央通信社（下稱朝中社）指出，俄羅斯與中國代表團將於27日參加在平壤舉行的「戰勝節」70周年慶典，俄羅斯訪團由國防部長蕭依古為首，中方則由中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率團訪問。

▲北韓軍人在停機坪列隊歡迎蕭依古。（圖／翻攝自俄羅斯國防部影片）

俄羅斯國防部25日晚間在官方Telegram上發布一段45秒影片，顯示蕭依古在平壤順安國際機場的停機坪上走著紅毯，接受北韓國防相、陸軍上將強純男（又譯姜順南）的迎接。現場有北韓人民軍的儀隊奏樂、士兵列隊，還舉著以韓文、俄文寫著「熱烈歡迎，俄羅斯聯邦國防部長蕭依古同志」的看板。影片最後則拍到一名北韓女軍微笑敬禮的個人特寫。

▲俄羅斯國防部長蕭依古抵達平壤。（圖／路透）

俄羅斯國防部表示，此次訪問將有助於加強俄國與北韓的軍事關係，成為兩國合作發展的重要階段。路透社報導稱，北韓在2020年關閉邊境，禁止包含中、俄在內的所有貿易與外交往來，中俄代表團此番將是北韓自新冠疫情以來首度迎接外國訪客，而戰勝節紀念活動估計將包含在平壤舉行的大型閱兵式。



▼蕭依古與強純男握手會面。（圖／路透）