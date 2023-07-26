講好分攤餐費又不付錢「4人打成一團」警辣椒水驅散　下場曝光

▲桃園市鄧姓男子今年3月因餐費糾紛，廖姓男子陪同至其友人處取錢付款，未料發生爭執，廖又找江姓與邱姓友人分持鐮刀、開山刀欲對鄧下手，但警方趕到持辣椒水驅散。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子和鄧１姓友人一起吃飯，講好共同分擔飯錢，鄧又說沒錢，於是在廖的陪同下找友人拿錢，不料雙方發生爭執相互推擠拉扯，廖受傷後又找來江姓、邱姓男子助陣，警方趕到現場時，廖等3人持開山刀衝向鄧男要砍人，員警立即以辣椒水驅散雙方，並將現場4人都帶回偵訊。桃園地檢署調查後，依妨害秩序、傷害等罪嫌將4人提起公訴。

檢警調查，39歲的鄧姓男子今年3月26日中午，和廖姓友人在楊梅區某餐廳用餐時未付餐費，鄧男聲稱有人會付款，則陪同鄧至其友人位於楊梅區富民街住處取前，同日下午4時許，雙方發生爭執，相互以徒手推擠拉扯，導致廖頭部、左手肘與左膝等處有擦挫傷，廖不甘受傷憤而到車上取出鐮刀欲反擊，但被鄧男制止，鄧右手也受傷。

廖男後來打電話找來21歲的江姓男子、35歲邱姓男子到場助陣，鄧男亦打電話向楊梅警方報案處理，廖男等3人見員警到場，廖男率江、邱等人向前推擠，企圖將站在警方旁的鄧男拉出來，其中江男折返車上拿出一把開山刀衝向鄧男處，無視警方在場仍欲揮砍，員警立即以辣椒水噴灑驅散雙方，並將現場4人帶回派出所分別偵訊，鄧男與廖男等人堅持互控傷害等罪嫌。

桃檢複訊時，鄧、廖等人坦承有推擠拉扯行為，江、邱2人亦坦承也推擠行為，江也坦承有持開山刀衝向鄧男處，但未有傷害之舉，檢方根據警方現場照片等佐證，認為鄧、廖等人犯行明確，偵結鄧男與廖男分別依傷害罪嫌起訴，廖男另涉意圖行駛之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫首謀罪嫌起訴。