苗栗騎士拒攔查揮鐮刀　警手骨折同僚開槍！他腳中彈狂逃被逮

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣公館鄉昨(8日)發生警察遭民眾攻擊受傷事件，苗栗分局鶴岡所員警攔查交通違規的民眾時，民眾持農用鐮刀攻擊警察，過程中一名員警因阻擋造成左手臂骨折，襲警民眾右腳中彈受傷，分別送醫救治，都沒有生命危險。

▲苗栗銅鑼鄉54歲林男騎機車違規，不服取締還拿鐮刀攻擊警察，造成一名警察手臂骨折，自己右腳中彈受傷，稍後在家中被捕。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗警分局鶴岡所員警昨(8日)下午2點左右，在公館鄉省道台6線及苗128線路口附近發現一輛普通重機車交通違規，立即追上攔查取締，沒想到違規的林姓騎士不服取締，持農用鐮刀下車往巡邏車敲擊後騎車離開，員警立即呼叫警網支援。

員警駕車尾隨轉入苗25線，在適當時機再次鳴笛示意靠停受檢，騎士下車持刀向警察揮舞並對峙，過程中一名員警手臂遭攻擊而受傷，支援警力到場見狀即對空鳴槍示警，並喝令拋棄刀械，騎士不聽且再欲攻擊員警，警方對他小腿部位開槍，並先將受傷員警送醫，騎士趁隙逃逸。

警方以車追人，動員優勢警力前往犯嫌銅鑼鄉住處查緝林男，圍捕過程中林嫌仍數度持刀攻擊員警，經員警喝令拋棄刀械仍不聽，且再欲攻擊警方，立即對該嫌依法使用警械予以強力制伏，此次緝捕行動警方共開9槍，攔查時開3槍，嫌犯右腿中彈1槍，圍捕時開6槍，嫌犯腿部及腹部各中彈1槍，後由警方戒護送醫。

據了解，54歲的林男騎機車未按規定2段式左轉，不服警方取締還拿鐮刀攻擊警察，自己也中彈受傷，受傷員警左手臂骨折，轉院台中童綜合醫院，都沒有生命危險，全案依妨害公務、毀損及殺人未遂等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。