姊弟戀約採竹筍口角！女中3刀送醫　男持鐮刀殺女落網這樣說

▲南港區東新街菜園發生情侶砍殺案，警方事後查扣兇刀並逮捕吳男。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市南港區東新街180巷某菜園19日中午1時50分發生砍殺事件，被控持鐮刀行兇的吳男（47歲）當時與女友高女（57歲）發生口角，雙方爆發肢體衝突，結果女方頭、臉、肩膀有三處遭鐮刀砍傷。高女指控，吳男因口角衝突持鐮刀砍殺他，但吳男肩膀也有刀傷，兩人均送往忠孝醫院急救，所幸兩人並無生命危險。

據了解，兩人當天相約到該處菜園採收竹筍，中午休息時雙方因細故發生口角。高女指控，對方拿鐮刀朝他揮砍，其他同在菜園農舍工人見兩人上演全武行動刀，嚇得立即報警處理。南港警方聞訊出動快打部隊，動員多名警力到場維安，見兩人均有刀傷，緊急將兩人送醫治療。

被砍的高女向警方表示，男方跟她爭吵後，氣憤從菜園工寮撿取鐮刀砍殺她，但吳男被捕後向警方表示，當時是高女先持鐮刀砍她，他肩膀受傷後，撥擋鐮刀推回去，才導致女方受傷。吳男落網辯稱「我身材那麼魁武，我要砍她她應該活不了！」

不過，吳男當場因觸犯刑法傷害罪，遭警方認定為準現行犯逮捕。南港警方表示，由於高女被砍傷後堅持提告，警方依規定將吳男依該罪移送士林地檢署偵辦，並依規定通報市府家防中心查處，也通報士林地方法院申請緊急保護令，保護高女避免遭男方進步危害。

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