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桃園某大樓2度停電竟因電纜被偷　管委會公布竊嫌影像成全民公敵

▲桃園市桃園區南華街一棟大樓本月19日突然發生停電，社區管委會查出原來大樓電纜遭人剪斷才突然斷電，圖為涉嫌竊取電纜竊賊被監視器拍下。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

▲桃園市桃園區南華街一棟大樓本月19日突然發生停電，社區管委會查出原來大樓電纜遭人剪斷才突然斷電，圖為涉嫌竊取電纜竊賊被監視器拍下。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區南華街一棟大樓本月19日突然停電，導致大樓一家日式料理店暫停營業，住戶也無電可用，大樓管委會查出是電纜線遭剪斷所致，未料2天後再度停電，原因又是電纜線被剪斷，大樓透過監視器發現竊賊影像，已報警處理，社區住戶更透過臉書《桃園爆報》提醒住戶住自此人；桃園警分局指出，根據監視畫面已掌握竊嫌身分，正積極查緝中。

▲桃園市桃園區南華街一棟大樓本月19日突然發生停電，社區管委會公告剪斷電纜竊賊監視畫面。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

▲桃園市桃園區南華街一棟大樓本月19日突然發生停電，社區管委會公告剪斷電纜竊賊監視畫面。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

根據臉書《桃園爆報》網友貼文指出，這棟大樓19日凌晨小偷從停車場入剪斷竊取纜線後，21號又再犯...導致今天1樓某日本料理無法營業，也造成大樓內住戶很大困擾….網友留言「警察伯伯趕緊抓壞人呦」、「這種應該都是居無定所的，到處犯案」、「警察應該很容易抓到，監視器拍這麼清楚，看起來是老練的慣竊」。

▲桃園市桃園區南華街一棟大樓本月19日突然發生停電，社區管委會查出原來大樓電纜遭人剪斷。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

▲桃園市桃園區南華街一棟大樓本月19日突然發生停電，社區管委會查出原來大樓電纜遭人剪斷。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

桃園警分局指出，南華街某大樓管理人員發現電纜線遭竊，立即向警方報案，警方依規定受理已積極調閱周邊監視器，目前已確實掌握犯嫌身分，將積極查緝到案。

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